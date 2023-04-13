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Малиновская Ангелина, редактор ленты
Наталья Кулик, Журналистка Факты ICTV

Будет ли правительство повышать тарифы на электроэнергию в 2023 году — прогноз эксперта

Будет ли правительство повышать тарифы на электроэнергию в 2023 году — прогноз эксперта

В 2023 году или даже до конца военного положения правительство, скорее всего, не будет менять тарифы на электроэнергию.

Об этом эксклюзивно журналисту программы Факты ICTV Наталии Кулик заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Однако он подчеркнул, что в 2024 году в Украине может произойти страшный кризис в энергосистеме, ведь сейчас уже есть дефицит 30 млрд грн, и он будет только наростать, как снежный ком.

Харченко отметил, что Украине нужны большие инвестиции на ремонт оборудования после атак РФ.

Напомним, что ранее Министерство обороны Великобритании заявило, что российская кампания по разрушению объединенной энергетической системы Украины зимой 2022-2023 годов потерпела неудачу.

Война в Украине, электроэнергия, Энергетика
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