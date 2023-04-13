Наталья Кулик, Журналистка Факты ICTV
Наталья Кулик, Журналистка Факты ICTV
Будет ли правительство повышать тарифы на электроэнергию в 2023 году — прогноз эксперта
В 2023 году или даже до конца военного положения правительство, скорее всего, не будет менять тарифы на электроэнергию.
Об этом эксклюзивно журналисту программы Факты ICTV Наталии Кулик заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Однако он подчеркнул, что в 2024 году в Украине может произойти страшный кризис в энергосистеме, ведь сейчас уже есть дефицит 30 млрд грн, и он будет только наростать, как снежный ком.
Харченко отметил, что Украине нужны большие инвестиции на ремонт оборудования после атак РФ.
Напомним, что ранее Министерство обороны Великобритании заявило, что российская кампания по разрушению объединенной энергетической системы Украины зимой 2022-2023 годов потерпела неудачу.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина