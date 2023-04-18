Чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію для населення: відповідь Галущенка
Ще немає єдиної думки щодо необхідності встановлення нових тарифів на електроенергію для населення з травня цього року.
Про це заявив на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко.
– Питання тарифів ще обговорюється. Але чого тільки не пишуть зараз: і 6 грн/кВт-год, і 8 грн/кВт-год. Будемо дивитися, – наголосив він.
Водночас глава Міненерго визнав, що це питання може стати одним із рішень для відновлення енергосистеми після завданих РФ руйнувань.
1 травня 2023 року закінчується дія тарифів на електрику для населення в 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (у разі споживання від 250 кВт-год на місяць).
Фото: Міненерго
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко