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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію для населення: відповідь Галущенка

Герман Галущенко

Ще немає єдиної думки щодо необхідності встановлення нових тарифів на електроенергію для населення з травня цього року.

Про це заявив на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко.

– Питання тарифів ще обговорюється. Але чого тільки не пишуть зараз: і 6 грн/кВт-год, і 8 грн/кВт-год. Будемо дивитися, – наголосив він.

Водночас глава Міненерго визнав, що це питання може стати одним із рішень для відновлення енергосистеми після завданих РФ руйнувань.

1 травня 2023 року закінчується дія тарифів на електрику для населення в 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (у разі споживання від 250 кВт-год на місяць).

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Фото: Міненерго

Джерело: Інтерфакс-Україна
Герман Галущенко, електроенергія, Комунальні тарифи, Міненерговугілля, Тарифи
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