Общинам разрешили финансировать проекты инфраструктуры для индустриальных парков

Кабмин внес изменения в постановление №590 , позволив общинам финансировать проектную документацию на строительство дорог и сетей для развития индустриальных парков.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

— Это приятная новость для громад, которые имеют возможность и желание развивать индустриальные парки, ведь до сих пор были ограничены 590-м правительственным постановлением, которое блокировало направления финансирования во время военного положения, — объяснил он.

По его словам, это означает, что средства местных бюджетов теперь можно направлять на изготовление проектно-сметной документации (ПСД) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, необходимых для создания и функционирования индустриального парка.

— Очевидно, что финансирование ПСД и финансирование строительства — это очень большая разница. Впрочем, я надеюсь, что общины безотлагательно этим воспользуются и в ближайшее время будут объявлены тендеры на изготовление проектной документации. Поэтому это решение правительства вселяет надежду на дальнейшие шаги в этом направлении. Главный из них — позволить финансировать не только проектирование, но и выполнение работ, — добавил нардеп.

Кисилевский отметил, что общины заинтересованы в привлечении промышленных инвестиций, поскольку это доходы местных бюджетов, 1 га индустриального парка дает 50 новых рабочих мест.

— Попутно отмечу, что этим же постановлением общины получили еще одну возможность для поддержки предпринимателей. Им предоставлено право формировать программы грантов для создания или развития бизнеса, — добавил политик.

Источник: Дмитрий Кисилевский

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