Кабмін вніс зміни до постанови №590, дозволивши громадам фінансувати проєктну документацію на будівництво доріг та мереж для розвитку індустріальних парків.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

– Це приємна новина для громад, які мають можливість і бажання розвивати індустріальні парки, адже дотепер були обмежені 590-ю урядовою постановою, яка блокувала напрямки фінансування під час воєнного стану, – пояснив він.

За його словами, це означає, що кошти місцевих бюджетів тепер можна спрямовувати на виготовлення проєктно-кошторисної документації (ПКД) на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріального парку.

– Очевидно, що фінансування ПКД і фінансування будівництва – це дуже велика різниця. Втім, я сподіваюсь, що громади невідкладно цим скористаються і найближчим часом будуть оголошені тендери на виготовлення проєктної документації. Тому це рішення уряду вселяє надію на подальші кроки в цьому напрямі. Головний з них – дозволити фінансувати не лише проєктування, а й виконання робіт, – додав нардеп.

Кисилевський наголосив, що громади зацікавлені в залученні промислових інвестицій, оскільки це доходи місцевих бюджетів, 1 га індустріального парку дає 50 нових робочих місць.

– Принагідно відзначу, що цією ж постановою громади отримали ще одну можливість для підтримки підприємців. Їм надано право формувати програми грантів для створення або розвитку бізнесу, – додав політик.

Джерело: Дмитро Кисилевський

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