Индустриальные парки Белой Церкви до конца года освобождены от земельного налога

Апрель, 05 в 13:50

В Белой Церкви Киевской области городские власти решили освободить индустриальные парки от уплаты земельного налога с 1 апреля до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

— Это делает Белую Церковь уже третьим муниципалитетом в Украине, который решил таким образом способствовать развитию экономической активности в общине. Право снижать до нуля земельный налог общины получили в июле 2022 года после того, как вступили в силу инициированные мной законы о налоговых и таможенных стимулах для индустриальных парков. Ранее аналогичные решения приняли Львов и Винница, — напомнил нардеп.

По его словам, эти три города — лидеры по развитию индустриальных парков, поэтому их опыт будет полезен для других городов.

Сейчас в индустриальном парке Белая Церковь закончились места в построенных помещениях. Они заняты промышленными предприятиями, поэтому оператор строит новые уже под заказ конкретных инвесторов.

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В июле 2022 года президент Владимир Зеленский подписал законы №5688 и №5689, которые предусматривают налоговые и таможенные стимулы для индустриальных парков, которые Верховная Рада утвердила 21 июня.

Источник: Дмитро Кисилевський