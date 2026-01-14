В Украине каждое лицо с инвалидностью получает соответствующие социальные выплаты и льготы. Размер выплат и перечень льгот зависит от группы инвалидности, установленной определенному лицу.

Какую социальную помощь получают лица с инвалидностью II группы в Украине в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Лица с инвалидностью II группы: какую социальную помощь получают 2026

Лица с инвалидностью II группы обычно имеют значительные ограничения жизнедеятельности, однако могут обслуживать себя самостоятельно и не нуждаются в постоянном уходе или помощи. Также люди, которым установлены II группы инвалидности, могут самостоятельно передвигаться, способны учиться, работать, ориентироваться и общаться.

Люди, имеющие инвалидность II группы, получают соответствующие пенсии по инвалидности.

В 2026 году их размер зависит от группы инвалидности:

лица І группы и страховым стажем от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, получают 100% размера пенсии по возрасту;

лица II группы и страховым стажем от 1 до 14 лет — 90% пенсии по возрасту;

— 90% пенсии по возрасту; лица III группы и страховым стажем от 1 до 14 лет — 50% пенсии по возрасту.

Точная сумма, которую получают люди с инвалидностью II группы, зависит от того, какой у них стаж и зарплата. То есть сумма высчитывается индивидуально.

Напоминаем, что пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности при наличии страхового стажа.

Государственная социальная помощь лицам с инвалидностью 2026: размер

В настоящее время в Украине люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью I–III групп имеют право на государственную социальную помощь. В связи с ростом прожиточного минимума, предусмотренным государственным бюджетом, размеры этих выплат в 2026 году увеличатся.

Кроме базовой помощи, государство выплачивает надбавку на уход. Она предусмотрена как для лиц с инвалидностью с детства I группы, так и для одиноких родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью. Такая доплата назначается независимо от того, работает ли человек, учится или проходит службу.

Выплаты на уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет в 2026 году:

Для лиц с инвалидностью I группы подгруппы А предусмотрено 200% прожиточного минимума.

Для подгруппы Б — 100%.

Аналогичный размер, а именно 200% прожиточного минимума, установлен и для детей с инвалидностью подгруппы А.

Новые законодательные инициативы по выплатам в 2026 году

В Украине предлагают изменить сам подход к поддержке детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства. Речь идет не только об увеличении сумм, но и о введении комплексной системы помощи для семей, которая будет сочетать финансовую поддержку, специализированные услуги, цифровые сервисы и реальную ориентацию на потребности людей.

Об этих инициативах сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам налогов и финансов Даниил Гетманцев. 11 декабря парламентский Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал поддержать соответствующий законопроект в первом чтении.

Законопроект предусматривает комплексную поддержку семей, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью, и выходит за рамки исключительно денежных выплат.

Ключевые положения реформы:

выплаты больше не будут привязываться к прожиточному минимуму, а будут рассчитываться от минимальной зарплаты;

дети с инвалидностью смогут получать 100% минимальной заработной платы;

для лиц с инвалидностью с детства устанавливаются следующие размеры помощи: I группа — 100% минимальной зарплаты, II группа — 70%, III группа — 30%;

семьи будут иметь право на финансовую поддержку даже в случае, если оба родителя работают;

предусмотрено раннее вмешательство, инклюзивное сопровождение, развитие ребенка и возможность временной помощи в уходе, чтобы уменьшить нагрузку на родителей;

средства можно будет получать наличными, безналичным путем или через социальную карту — по выбору семьи;

подача заявлений, медицинских справок и документов станет возможной онлайн, без лишней бюрократии;

государство гарантирует доступ к необходимым медицинским изделиям для детей с инвалидностью;

даже в случае пребывания человека в учреждении ухода он сможет самостоятельно пользоваться назначенной помощью.

Финансирование этой поддержки будет осуществляться из государственного бюджета и станет частью масштабной реформы социальной политики. Главная идея изменений – не минимальная помощь для выживания, а создание условий для достойной жизни.