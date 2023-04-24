Щороку в Україні до 5 травня виплачують одноразову грошову допомогу УБД, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, членам сімей загиблих військових, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та жертвам нацистських переслідувань.

Факти ICTV дізнавалися, що передбачає одноразова грошова допомога до 5 травня, хто може її отримати та чи буде вона виплачуватися у 2023 році.

Одноразова виплата до 5 травня: що це за допомога

Щорічна одноразова грошова допомога до 5 травня виплачується з 1999 року. Щоправда, через кілька років після її впровадження, розмір допомоги почав встановлюватися рішенням Кабміну у зменшеному розмірі.

Виплата допомоги до 5 травня та її розмір визначено у законах України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та Про жертви нацистських переслідувань.

Згідно із законами, право на виплату мають:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни;

члени сімей загиблих військовослужбовців;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

жертви нацистських переслідувань.

Насправді допомога входить до переліку пільг, на які мають право вищеперераховані категорії осіб.

Порядок виплати до 5 травня та її розмір визначає Кабінет міністрів у межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.

Тобто щороку визначається нова сума виплат. Наприклад, у 2021 та 2022 роках особи з інвалідністю внаслідок війни отримували 3391, 3906 та 4421 грн (залежно від групи інвалідності).

А щодо розміру допомоги у 2023 році, то наразі ці питання уряд ще не врегулював.

Чи виплачуватиметься допомога до 5 травня у 2023 році

У ГО Юридична сотня повідомили, що очікувати на виплату до 5 травня 2023 року не варто, оскільки її не буде.

– Новий закон змінив Закон Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та переніс, по суті, цю виплату до 24 серпня, – зазначають в Юридичній сотні.

У громадській організації додають, що 15 квітня 2023 року набрав чинності закон, що замінює виплату до 5 травня на виплату до Дня Незалежності.

Тобто ця одноразова допомога так само надаватиметься учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, членам сімей загиблих та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань.

Насправді нічого колосального уряд не змінив, змінилася лише дата виплати одноразової допомоги.

– За аналогією з виплатою до 5 травня, порядок виплати до Дня Незалежності та її розмір визначатиме Кабмін у межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, – додають в Юридичній сотні.

Відповідно, особи, які мають право на отримання щорічної одноразової грошової допомоги до 5 травня, отримують свої виплати до Дня незалежності, тобто до 24 серпня 2023 року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.