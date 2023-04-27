Погода, запрет на импорт зерна и рука РФ: что будет с ценами на хлеб в Украине

На полях стоит вода, поэтому посевная в Украине задерживается. На сегодняшний день аграрии посеяли менее половины от запланированного объема яровой пшеницы. Будет ли в этом году урожай, как это скажется на ценах на хлеб и какие еще проблемы доставляют хлопоты аграриям — разбирались Факти тижня.

Директор агрохозяйства на Киевщине Николай Малиенко наглядно демонстрирует, что поле к посеву ранних зерновых еще не готово. Если дожди не прекратятся, урожай будет меньше, чем ожидали. По его словам, потери ранних яровых могут достичь 20-30%.

Однако страшнее погодных катаклизмов влияние войны — подорожание горючего, минудобрений, средств защиты растений, сложности с логистикой и кадровый голод. В агрохозяйстве Перлина Поділля Сергея Иващука треть квалифицированных работников ушла на фронт, поэтому программистов приходится переучивать работать на тракторах.

В дополнение ко всем проблемам Польша, Венгрия, Болгария, Словакия и Румыния решили ограничить ввоз украинского зерна и сельхозпродукции.

— Они закрыли рынки, причем сделали это в прямое нарушение соглашения о создании ЕС. По этому соглашению, единственным органом, принимающим решения по внешней политике, является Еврокомиссия. То есть Брюссель, — рассказывает экономист Олег Пендзин.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорит, что потери исчисляются сотнями миллионов долларов.

Ситуацию осложнило то, что возмещать убытки за разорванные контракты иностранные предприниматели-переработчики не стали, поскольку не виноваты — это, мол, государство.

— Поляки нам платили деньги наперед, мы отгружали вагоны. А потом связались с нами и говорят, что больше не могут у вас покупать, потому что есть ограничения. И попросили вернуть деньги за те вагоны, которые еще не загрузились. А это значительная сумма, — объясняет Иващук.

Соседние страны запретили еще и транзит через свою территорию. Это бы еще больше ударило по трейдерам, но через несколько дней от этого запрета решили отказаться, правда, подстраховались.

— Механизмы, которые мы вводим, гарантируют Польше, что зерно, которое направляется из Украины и должно проехать по коридорам солидарности, будет безопасно проезжать через территорию Польши и не будет оставаться здесь, — объяснил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

Чтобы транзитное зерно не осело где-то в Польше, на грузовики будут устанавливать электронные GPS-пломбы и возить в порты под конвоем с мигалками.

Что же вызвало европейскую зерновую бурю? Их фермеры пожаловались на украинскую сельхозпродукцию. Причина — упущенная выгода.

Остроты вопросу добавляют грядущие выборы в Польше. Эксперты считают, что именно они задали тон протестам в Восточной Европе.

— Чтобы поддержать накануне парламентских выборов, сосредоточить на себе польский электорат в сельской местности и фермеров, многие политики это использовали, — объясняет Марчук.

Вторая причина — демаршем страны пытались выбить дотации Евросоюза, чтобы компенсировать потери своих фермеров из-за наплыва украинской сельхозпродукции. И им это удалось, Еврокомиссия уже согласовала компенсации.

В пользу дотационной версии свидетельствует и то, что в конце недели, скажем, Румыния заявила – не будет запрещать импорт. Однако эксперты не исключают, что зерновые игры будут продолжаться и дальше.

Между тем специалисты говорят о еще одной возможной причине зернового бунта. К нему могла приложить руку Россия — такая себе информационно-психологическая операция в стиле КГБ.

— Я бы не исключал этого момента, потому что РФ достаточно активно пользуется любыми неурядицами, которые возникают у их оппонентов. И подогретая атмосфера среди польского аграрного движения и те силы, которые приобщались, различные организации… Не исключаю, что это могло быть и с подачи третьей страны, которая довольно таки интенсивно использовала эти свои ИПСО, — считает Марчук.

РФ сейчас активно тормозит работу зернового коридора. На этой неделе во второй раз заблокировала инспекцию судов в водах Турции.

— Россия под разными предлогами не дает возможности ставить паномаксы в Одессе — транспортные корабли, которые должны забирать зерно у нас из портов. На апрель отгрузки почти не наблюдается, — говорит Малиенко.

И это значительно большее зло, поскольку более 60% пшеницы Украина поставляет за границу морем.

Как все эти перипетии с переделом мировых рынков скажутся на ценах в магазинах? С одной стороны — экспорт сокращается и сельхозпродукции будет избыток, поэтому она должна бы подешеветь. С другой — не переложат ли аграрии свои убытки на нас?

— Основную роль в ценах на продукты питания играет фактор инфляции, энергоносители, зарплаты и колебания гривны к иностранным валютам, в частности доллару. В себестоимости хлеба пшеница занимает не более 10-12%, — отмечает Марчук.

Пендзин говорит, что не следует ожидать снижения цен на хлеб.

— Будет дешевле зерно, больше заработают пекари. То есть какой-то иллюзии по поводу того, что перепроизводство зерна на внутреннем рынке приведет к падению цен на хлеб, никоим образом не будет, — убеждает экономист.

Но из хороших новостей — дефицита продуктов эксперты не прогнозируют, а цены хоть и не откатятся, но, по крайней мере, притормозят.

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