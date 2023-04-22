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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Болгария и Украина договорились о разблокировании запрета на импорт зерна — Минагро

Зерно
Фото: Pexels

Украина и Болгария пришли к соглашению о разблокировании украинских грузовиков с агропродукцией на болгарской границе и их разгрузке.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

– Состоялась встреча двух министров: аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и сельского хозяйства Республики Болгария Явора Гечева, – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что стороны обсудили ситуацию, которая сложилась с импортом и транзитом украинского зерна, а также договорились дождаться решения Еврокомиссии относительно этого вопроса, после чего планируется продолжение переговоров.

— Также министры согласовали разблокировку автомобилей на границе и их разгрузку, — добавили в Минагро.

Напомним, что Польша, Венгрия, Болгария и Словакия являются одними из тех, кто объявил о запрете на ввоз продуктов питания из Украины в течение последних дней, несмотря на предупреждение Брюсселя о том, что их действия являются потенциально незаконными.

В свою очередь Евросоюз готовит экстренные ограничения на импорт украинского зерна в пять стран-членов ЕС, граничащих с Украиной.

Болгария, Зерно, Україна-Болгарія
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