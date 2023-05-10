Рада вернула аресты счетов из-за долгов, которые ранее отменили на период военного положения
Украинские банки обязаны снова арестовывать счета клиентов по требованию исполнительных органов. В частности, это касается 436 тыс. клиентов Monobank.
Об этом сообщил совладелец Monobank Олег Гороховский. По его словам, об этом говорится в законе О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения, который вступил в силу.
Этот закон отменяет действие постановления КМУ, которое снимало аресты исполнительной службы на сумму менее 100 тыс. грн на время действия военного положения, и позволяет клиентам с арестами пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (13,4 тыс. грн).
Это возможно при условии, что клиент обратится к исполнителю и тот направит в банк постановление на снятие ареста на сумму 13,4 тыс. грн по одному из счетов клиента.
Гороховский подчеркнул, что Monobank обязан вернуть аресты, которые снимали на время действия военного положения, а это коснется около 436 тыс. клиентов.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников