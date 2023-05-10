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Юлия Захарченко, редактор ленты

Рада вернула аресты счетов из-за долгов, которые ранее отменили на период военного положения

Гроші, гривня,
Фото: Pixabay

Украинские банки обязаны снова арестовывать счета клиентов по требованию исполнительных органов. В частности, это касается 436 тыс. клиентов Monobank.

Об этом сообщил совладелец Monobank Олег Гороховский. По его словам, об этом говорится в законе О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения, который вступил в силу.

Этот закон отменяет действие постановления КМУ, которое снимало аресты исполнительной службы на сумму менее 100 тыс. грн на время действия военного положения, и позволяет клиентам с арестами пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (13,4 тыс. грн).

Это возможно при условии, что клиент обратится к исполнителю и тот направит в банк постановление на снятие ареста на сумму 13,4 тыс. грн по одному из счетов клиента.

Гороховский подчеркнул, что Monobank обязан вернуть аресты, которые снимали на время действия военного положения, а это коснется около 436 тыс. клиентов.

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Рада вернула аресты счетов из-за долгов, которые ранее отменили на период военного положения

Банк, Банки, закон про банки, Кабінет міністрів, монобанк, рахунки
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