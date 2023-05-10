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Економіка
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Рада повернула арешти рахунків через борги, які раніше скасували на період воєнного стану

Гроші, гривня,
Фото: Pixabay

Українські банки зобов’язані знову арештовувати рахунки клієнтів на вимогу виконавчих органів. Зокрема, це стосується 436 тис. клієнтів Monobank.

Про це повідомив співвласник Monobank Олег Гороховський. За його словами, про це йдеться у законі Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану, який набрав чинності.

Цей закон скасовує дію постанови КМУ, яка знімала арешти виконавчої служби на суму менше ніж 100 тис. грн на час дії воєнного стану, та дозволяє клієнтам з арештами користуватися сумою у розмірі двох мінімальних зарплат (13,4 тис. грн).

Це можливо за умови, що клієнт звернеться до виконавця і той надішле до банку постанову на зняття арешту на суму 13,4 тис. грн за одним із рахунків клієнта.

Гороховський наголосив, що Monobank зобов’язаний повернути арешти, які знімали на час дії воєнного стану, а це торкнеться близько 436 тис. клієнтів.

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Рада повернула арешти рахунків через борги, які раніше скасували на період воєнного стану

Банк, Банки, закон про банки, Кабінет міністрів, монобанк, рахунки
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