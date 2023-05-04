Юля Захарченко, редактор ленты
Суд арестовал корпоративные права компании, которая добывает газ и нефть из госнедр
Украинский суд снова арестовал корпоративные права предприятия, которое незаконно добывало газ и нефть из государственных недр Сахалинского нефтегазового месторождения.
По данным Государственного бюро расследований, в апреле суд арестовал корпоративные права четырех предприятий:
- ЧАО Укрнефтебурение;
- ООО Сахалинское;
- ООО Сириус-1;
- ООО Ист Юроуп Петролеум.
Права предприятий передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов. Но 3 мая районный суд Киева отменил ранее вынесенное им решение об аресте корпоративных прав ЧАО Укрнефтебурение по ходатайству адвоката компании.
Уже на следующий день, 4 мая, Печерский районный суд Киева повторно арестовал и передал в управление АРМА вышеупомянутое предприятие.
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Источник: ГБР
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