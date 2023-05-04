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Политика
Юля Захарченко, редактор ленты

Суд арестовал корпоративные права компании, которая добывает газ и нефть из госнедр

Суд арестовал корпоративные права компании, которая добывает газ и нефть из госнедр
Фото: Pexels

Украинский суд снова арестовал корпоративные права предприятия, которое незаконно добывало газ и нефть из государственных недр Сахалинского нефтегазового месторождения.

По данным Государственного бюро расследований, в апреле суд арестовал корпоративные права четырех предприятий:

  • ЧАО Укрнефтебурение;
  • ООО Сахалинское;
  • ООО Сириус-1;
  • ООО Ист Юроуп Петролеум.

Права предприятий передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов. Но 3 мая районный суд Киева отменил ранее вынесенное им решение об аресте корпоративных прав ЧАО Укрнефтебурение по ходатайству адвоката компании.

Уже на следующий день, 4 мая, Печерский районный суд Киева повторно арестовал и передал в управление АРМА вышеупомянутое предприятие.

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Суд арестовал корпоративные права компании, которая добывает газ и нефть из госнедр

Источник: ГБР
Газ, ГБР, нефть, Суд
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