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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зерновая сделка близка к продолжению — Минобороны Турции

зерно
Фото: Depositphotos

В Минобороны Турции сообщили, что участники переговоров приближаются к соглашению о продлении Зерновой инициативы.

Об этом сообщает издание TRT World.

В ведомстве отметили, что переговоры, которые состоялись в Стамбуле с представителями четырех сторон, были полезными и конструктивными.

В Совместном координационном центре отметили, что во время встречи обсуждалось не только продолжение Зерновой сделки, но и открытие аммиакопровода Тольятти-Одесса.

Напомним, 24 апреля в Минобороны РФ обвинили Украину в якобы нарушении гарантий в рамках зернового соглашения — из-за очередного “хлопка” в оккупированном Крыму. В России утверждали, что это якобы ставит под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая.

А 26 апреля российская сторона в очередной раз заблокировала Черноморский зерновой коридор. Из-за этого четыре корабля не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный. Среди них судно AKDENIZ-M, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию. Еще одно судно ожидало прохода в порт Одессы.

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Зерно, Російська агресія, Туреччина, Украина, Черное море, Черноморская зерновая инициатива
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