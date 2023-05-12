Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зернова угода близька до продовження – Міноборони Туреччини

зерно
Фото: Depositphotos

У Міноборони Туреччини повідомили, що учасники переговорів зернової ініціативи наближаються до угоди про продовження Зернової ініціативи.

Про це повідомляє видання TRT World.

У відомстві зазначили, що переговори, які відбулися у Стамбулі з представниками чотирьох сторін, були корисними та конструктивними.

У Спільному координаційному центрі зазначили, що під час зустрічі обговорювалося не лише продовження Зернової угоди, а й відкриття аміакопроводу Тольятті-Одеса.

Нагадаємо, 24 квітня в Міноборони РФ звинуватили Україну в начебто порушенні гарантій у рамках зернової угоди – через чергову “бавовну” в окупованому Криму. В Росії стверджували, що це начебто ставить під загрозу подовження зернової угоди після 18 травня.

А 26 квітня російська сторона вкотре заблокувала Чорноморський зерновий коридор. Через це чотири кораблі не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний. Серед них судно AKDENIZ-M, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки пшениці до Ефіопії. Ще одне судно чекало на прохід до порту Одеси.

Читайте також
Що таке Чорноморська зернова угода та які країни отримують із неї найбільше
Зернова угода близька до продовження – Міноборони Туреччини

Зерно, Російська агресія, Туреччина, Україна, Чорне море, Чорноморська зернова ініціатива
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ відкинули росіян на відстань від 250 м до 1,5 км: Череватий про ситуацію навколо Бахмута
Бої на фронті
Привидівся контрнаступ ще й на воді: росіяни посилили розвідку в морі
Зернова угода близька до продовження – Міноборони Туреччини
Співпрацює з ФСБ та соратником Кадирова: ексміністру освіти Табачнику повідомили про підозру
підозра, СБУ, Дмитро Табачник
З понеділка спецпредставник Китаю відвідає п’ять країн, серед них Україна та РФ
спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
Контрнаступ ЗСУ: які плани зриву є в росіян
Запуск ракет типу Калібр із моря
Відео
Дрони, що рятують життя: як працює аеророзвідка поблизу Кремінної

Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

Владислав Круглов
Стало відомо, на скільки можуть зрости платіжки українців за світло з 1 червня
Показники лічильника, лічильник за світло
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (12.05.2023)
Зернова угода близька до продовження – Міноборони Туреччини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (12.05.2023)
Зернова угода близька до продовження – Міноборони Туреччини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (12.05.2023)
Зернова угода близька до продовження – Міноборони Туреччини
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь