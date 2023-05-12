Зернова угода близька до продовження – Міноборони Туреччини

У Міноборони Туреччини повідомили, що учасники переговорів зернової ініціативи наближаються до угоди про продовження Зернової ініціативи.

Про це повідомляє видання TRT World.

У відомстві зазначили, що переговори, які відбулися у Стамбулі з представниками чотирьох сторін, були корисними та конструктивними.

У Спільному координаційному центрі зазначили, що під час зустрічі обговорювалося не лише продовження Зернової угоди, а й відкриття аміакопроводу Тольятті-Одеса.

Нагадаємо, 24 квітня в Міноборони РФ звинуватили Україну в начебто порушенні гарантій у рамках зернової угоди – через чергову “бавовну” в окупованому Криму. В Росії стверджували, що це начебто ставить під загрозу подовження зернової угоди після 18 травня.

А 26 квітня російська сторона вкотре заблокувала Чорноморський зерновий коридор. Через це чотири кораблі не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний. Серед них судно AKDENIZ-M, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки пшениці до Ефіопії. Ще одне судно чекало на прохід до порту Одеси.

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