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Рада поддержала отмену 2% налога для ФЛП с 1 июля

податки
Фото: Pixabay

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об отмене единого налога 2% и других льгот для предпринимателей, что является одним из условий сотрудничества с МВФ.

За принятие законопроекта №8401 проголосовали 227 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

— Принятие законопроекта будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты в 2023 году на сумму около 10 млрд грн, — прокомментировал решение парламента министр финансов Сергей Марченко.

Проектом закона с 1 июля 2023 года предлагается:

  • отменить возможность для ФЛП и юридических лиц быть плательщиками единого налога III группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;
  • отмена возможности для ФЛП плательщиков единого налога I и II групп не платить единый налог;
  • возобновить проведение документальных проверок. Документом предусмотрено, что такие проверки во время действия военного положения проводятся при наличии безопасного доступа к территориям, помещениям и документам, связанным с исчислением и уплатой налогов и сборов;
  • восстановить применение штрафных санкций (за нарушение налогового законодательства; правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ; порядка использования РРО/ПРРО);
  • восстановить течение сроков, определенных налоговым законодательством.

В то же время законопроект не предусматривает повышения налогов и не вводит новые ставки налогов.

— Нормы направлены прежде всего на возвращение налогового законодательства к довоенному состоянию. В частности, с 1 июля 2023 года ограничивается действие отдельных норм Кодекса, введенных на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, — отметил Марченко.

Напомним, что этот законопроект является одним из 19 структурных маяков четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $15,6 млрд, которую совет директоров МВФ утвердил 31 марта.

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Источник: Интерфакс-Украина
Верховна Рада, МВФ, Податки
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