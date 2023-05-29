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Рада підтримала скасування 2% податку для ФОП з 1 липня

податки
Фото: Pixabay

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про скасування єдиного податку 2% та інших пільг для підприємців, що є однією з умов співробітництва з МВФ.

За ухвалення законопроєкту №8401 проголосували 227 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

– Ухвалення законопроєкту сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів у 2023 році на суму близько 10 млрд грн, – прокоментував рішення парламенту міністр фінансів Сергій Марченко.

Проєктом закону з 1 липня 2023 року пропонується:

  • скасувати можливість для ФОП та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2 % від суми доходу;
  • скасування можливості для ФОП платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
  • відновити проведення документальних перевірок. Документом передбачено, що такі перевірки під час дії воєнного стану проводяться за наявності безпечного доступу до територій, приміщень та документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів;
  • відновити застосування штрафних санкцій (за порушення податкового законодавства; правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ; порядку використання РРО/ПРРО);
  • відновити перебіг строків, визначених податковим законодавством.

Водночас законопроєкт не передбачає підвищення податків та не вводить нові ставки податків.

– Норми направлено насамперед на повернення податкового законодавства до довоєнного стану. Зокрема, з 1 липня 2023 року обмежується дія окремих норм Кодексу, запроваджених на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, – наголосив Марченко.

Нагадаємо, що цей законопроєкт є одним із 19 структурних маяків чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України на $15,6 млрд, яку рада директорів МВФ затвердила 31 березня.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Верховна Рада, МВФ, Податки
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