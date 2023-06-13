ВВП Украины растет: Шмыгаль озвучил данные за первый квартал

Экономика Украины, несмотря на полномасштабную войну, постепенно восстанавливается. В первом квартале 2023 года зафиксирован рост внутреннего валового продукта (ВВП).

Об этом сообщил сегодня во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что один из приоритетов восстановления Украины, которые определил Кабинет министров, касается именно экономики.

– По предварительным оценкам, в I квартале этого года ВВП вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим кварталом, – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что правительство сконцентрировано на создании эффективных стимулов для бизнеса. Именно поэтому министры сегодня утвердили решения для увеличения доступа микро-, малого и среднего бизнеса к кредитованию.

В частности, продлена программа портфельных гарантий на государственной основе на сумму 7,8 млрд грн. Это одна из программ льготного кредитования, по условиям которой государство покрывает до 80% кредита представителя бизнеса перед банком.

Кроме того, продолжит действовать государственная программа для предпринимателей Доступные кредиты 5-7-9%. Она направлена на усиление конкурентоспособности микро- и малого бизнеса, создание новых рабочих мест. Чем больше рабочих мест создаст предприниматель, тем меньшую процентную ставку по кредиту получит.

Как отметил Шмыгаль, за время полномасштабной войны в рамках программы 5-7-9% были выданы ссуды на более чем 115 млрд грн.

Недавно Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году до 1-3% (с -3 – +1%). В МВФ отметили стойкость украинской экономики в условиях войны.

В мае этого года международные резервы Украины выросли на 4%, до $37,3 млрд. Это самый высокий показатель с августа 2011 года.

Источник : Кабмин

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