ВВП України зростає: Шмигаль озвучив дані за перший квартал

Економіка України, попри повномасштабну війну, поступово відновлюється. В першому кварталі 2023 року зафіксовано зростання внутрішнього валового продукту (ВВП).

Про це повідомив сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що один із пріоритетів відновлення України, які визначив Кабінет міністрів, стосується саме економіки.

– За попередніми оцінками, у І кварталі цього року ВВП зріс на 2,4% порівняно із попереднім кварталом, – наголосив Шмигаль.

Він додав, що уряд сконцентрований на створенні ефективних стимулів для бізнесу. Саме тому міністри сьогодні затвердили рішення для збільшення доступу мікро-, малого і середнього бізнесу до кредитування.

Зокрема, продовжено програму портфельних гарантій на державній основі на суму 7,8 млрд грн. Це одна із програм пільгового кредитування, за умовами якої держава покриває до 80% кредиту представника бізнесу перед банком.

Крім того, триватиме державна програма для підприємців Доступні кредити 5-7-9%. Вона спрямована на посилення конкурентоспроможності мікро- та малого бізнесу, створення нових робочих місць. Що більше робочих місць створить підприємець, тим меншу відсоткову ставку за кредитом отримає.

Як зазначив Шмигаль, за час повномасштабної війни в рамках програми 5-7-9% було видано позик на більш ніж 115 млрд грн.

Нещодавно Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання ВВП України в 2023 році до 1-3% (з -3 – +1%). В МВФ відзначили стійкість української економіки в умовах війни.

У травні цього року міжнародні резерви України зросли на 4%, до $37,3 млрд. Це найвищий показник із серпня 2011 року.

Джерело : Урядовий портал

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