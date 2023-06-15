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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

В четверг евро подскочил, доллар стабилен: курс валют в Украине 15 июня

курс євро
Фото: Pixabay

Сегодня, 15 июня, Национальный банк Украины немного повысил официальный курс евро — до 39,50 грн. Это на 3 коп. дороже, чем в среду.

Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 15.06.2023:

Курс валют в Украине на 15.06.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,65 40,65
Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,60 40,60
Доллар 36,70 37,50

Курс валют у Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,90 40,65
Доллар 36,90 37,35

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,90 40,80
Доллар 36,80 37,50
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Курс валют, долари

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют в Украине, Курс доллара, НБУ, Ощадбанк, ПриватБанк
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