В четверг евро подскочил, доллар стабилен: курс валют в Украине 15 июня

Сегодня, 15 июня, Национальный банк Украины немного повысил официальный курс евро — до 39,50 грн. Это на 3 коп. дороже, чем в среду.

Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 15.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,65 40,65 Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,60 40,60 Доллар 36,70 37,50

Курс валют у Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 40,04 Доллар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 39,90 40,65 Доллар 36,90 37,35

Курс валют в УкрСиббанке:

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