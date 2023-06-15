Марта Бондаренко, редактор ленты
В четверг евро подскочил, доллар стабилен: курс валют в Украине 15 июня
Сегодня, 15 июня, Национальный банк Украины немного повысил официальный курс евро — до 39,50 грн. Это на 3 коп. дороже, чем в среду.
Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 15.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,65
|40,65
|Доллар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,60
|40,60
|Доллар
|36,70
|37,50
Курс валют у Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,90
|40,65
|Доллар
|36,90
|37,35
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,90
|40,80
|Доллар
|36,80
|37,50
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Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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