У четвер євро підскочило, долар стабільний: курс валют в Україні 15 червня

Сьогодні, 15 червня, Національний банк України трохи підвищив офіційний курс євро – до 39,50 грн. Це на 3 коп. дорожче, ніж у середу.

Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 15.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,65 40,65 Долар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,60 40,60 Долар 36,70 37,50

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,95 40,04 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 39,90 40,65 Долар 36,90 37,35

Курс валют в УкрСиббанку:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.