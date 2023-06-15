Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У четвер євро підскочило, долар стабільний: курс валют в Україні 15 червня
Сьогодні, 15 червня, Національний банк України трохи підвищив офіційний курс євро – до 39,50 грн. Це на 3 коп. дорожче, ніж у середу.
Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 15.06.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,65
|40,65
|Долар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,60
|40,60
|Долар
|36,70
|37,50
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,90
|40,65
|Долар
|36,90
|37,35
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,90
|40,80
|Долар
|36,80
|37,50
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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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