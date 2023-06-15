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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У четвер євро підскочило, долар стабільний: курс валют в Україні 15 червня

курс євро
Фото: Pixabay

Сьогодні, 15 червня, Національний банк України трохи підвищив офіційний курс євро – до 39,50 грн. Це на 3 коп. дорожче, ніж у середу.

Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 15.06.2023:

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,65 40,65
Долар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,60 40,60
Долар 36,70 37,50

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,90 40,65
Долар 36,90 37,35

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,90 40,80
Долар 36,80 37,50
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют в Україні, Курс долара, НБУ, Ощадбанк, ПриватБанк
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