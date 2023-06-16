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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Евро в обменниках продолжает дорожать: курс валют в Украине 16 июня

курс євро
Фото: Pixabay

Сегодня, 16 июня, Национальный банк Украины снова немного повысил официальный курс евро — до 39,56 грн. Это на 6 коп. дороже, чем в четверг.

Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 16.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Євро 39,65 40,65
Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,70 40,70
Доллар 36,65 37,55

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,00 40,80
Доллар 36,80 37,25

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,00 40,90
Доллар 36,80 37,50
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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