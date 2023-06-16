Евро в обменниках продолжает дорожать: курс валют в Украине 16 июня

Сегодня, 16 июня, Национальный банк Украины снова немного повысил официальный курс евро — до 39,56 грн. Это на 6 коп. дороже, чем в четверг.

Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 16.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Євро 39,65 40,65 Доллар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,70 40,70 Доллар 36,65 37,55

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 40,04 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 40,00 40,80 Доллар 36,80 37,25

Курс валют в УкрСиббанке:

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