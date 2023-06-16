Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро в обменниках продолжает дорожать: курс валют в Украине 16 июня
Сегодня, 16 июня, Национальный банк Украины снова немного повысил официальный курс евро — до 39,56 грн. Это на 6 коп. дороже, чем в четверг.
Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 16.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Євро
|39,65
|40,65
|Доллар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,70
|40,70
|Доллар
|36,65
|37,55
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,00
|40,80
|Доллар
|36,80
|37,25
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,00
|40,90
|Доллар
|36,80
|37,50
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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