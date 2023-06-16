Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро в обмінниках продовжує дорожчати: курс валют в Україні 16 червня
Сьогодні, 16 червня, Національний банк України знову трохи підвищив офіційний курс євро – до 39,56 грн. Це на 6 коп. дорожче, ніж у четвер.
Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 16.06.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,65
|40,65
|Долар
|36,75
|37,25
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,70
|40,70
|Долар
|36,65
|37,55
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95
|40,04
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00
|40,80
|Долар
|36,80
|37,25
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00
|40,90
|Долар
|36,80
|37,50
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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