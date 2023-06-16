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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Євро в обмінниках продовжує дорожчати: курс валют в Україні 16 червня

курс євро
Фото: Pixabay

Сьогодні, 16 червня, Національний банк України знову трохи підвищив офіційний курс євро – до 39,56 грн. Це на 6 коп. дорожче, ніж у четвер.

Курс долара від НБУ досі залишається на рівні 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 16.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,65 40,65
Долар 36,75 37,25

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,70 40,70
Долар 36,65 37,55

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 40,04
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,00 40,80
Долар 36,80 37,25

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,00 40,90
Долар 36,80 37,50
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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