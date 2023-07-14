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Экономика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Правительство планирует повысить цены на алкоголь: что известно

алкоголь
Фото: Getty Images

Размер минимальных цен на алкогольные напитки не соответствует реальным затратам на их производство и реализацию и требует корректировки.

Об этом заявили в Министерстве экономики и торговли и разработали проект постановления Кабинета министров О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета министров Украины от 30 октября 2008 года №957, который предусматривает повышение минимальных оптовых и розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков.

Как сообщается на сайте Минэкономики, действующий размер минимальных цен был установлен еще в сентябре 2018 года, кроме розничных цен на игристые вина и газированные винные напитки.

– Изменения, произошедшие в социально-экономической и налоговой сферах, в частности, рост расходной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т.д.), а также изменение 1 марта 2022 года ставок акцизного налога на алкогольные напитки, привели к тому, что размер минимальных цен не соответствует реальным затратам хозяйствующих субъектов на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки, – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Кабмин предлагает повысить размер минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков в зависимости от кода изделий по УКТВЭД, в частности розничные цены на:

  • водку и ликеро-водочные изделия на 13%;
  • виски, ром и джин — на 25%;
  • коньяк (бренди) — на 11-12%.

Винодельческая продукция тоже подорожает. В частности на обычные (не игристые) вина цена повышается на 62%.

Сидр, перри, вина, вермуты и другие сброженные напитки (в частности, смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% объемных единиц этилового спирта, дорожают на 61-71%. На игристые вина и газированные винные напитки цена возрастет на 28%.

Напомним, согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о состоянии здоровья в Европе за 2021 год, люди на всем континенте потребляют больше алкоголя, чем в любой другой части мира. С рейтингом десяти самых пьющих стран Европы можно ознакомиться в материале Фактов ICTV.

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Алкоголь, Міністерство фінансів, ціни на алкоголь
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