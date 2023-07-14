Уряд планує підвищити ціни на алкоголь: що відомо

Розмір мінімальних цін на алкогольні напої не відповідає реальним витратам на їх виробництво і реалізацію та потребує коригування.

Про це заявили в Міністерстві економіки й торгівлі та розробили проєкт постанови Кабінету міністрів Про внесення змін до додатку до постанови Кабінету міністрів України від 30 жовтня 2008 року №957, який передбачає підвищення мінімальних гуртових та роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв.

Як повідомляють на сайті Мінекономіки, чинний розмір мінімальних цін було встановлено ще у вересні 2018 року, окрім роздрібних цін на ігристі вина та газовані винні напої.

– Зміни, що відбулися в соціально-економічній та податковій сферах, зокрема, зростання видаткової складової цін (сировина, комплектувальні, енергоносії, витрати на оплату праці тощо), а також зміна 1 березня 2022 року ставок акцизного податку на алкогольні напої, призвели до того, що розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам господарюючих суб’єктів на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування, – йдеться у пояснювальній записці до проєкту постанови.

Кабмін пропонує підвищити розмір мінімальних цін на окремі види алкогольних напоїв залежно від коду виробів з УКТЗЕД, зокрема роздрібні ціни на:

горілку та лікеро-горілчані вироби на 13%;

віскі, ром і джин – на 25%;

коньяк (бренді) – на 11-12%.

Виноробна продукція теж здорожчає. Зокрема на звичайні (не ігристі) вина ціна підвищується на 62%.

Сидр, пері, вина, вермути та інші зброджені напої (зокрема, суміші зі зброджених напоїв і суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% об’ємних одиниць етилового спирту, дорожчають на 61-71%. На ігристі вина та газовані винні напої ціна зросте на 28%.

Нагадаємо, згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) про стан здоров’я в Європі за 2021 рік, люди на всьому континенті споживають більше алкоголю, ніж у будь-якій іншій частині світу. З рейтингом десяти найбільш питущих країн Європи можна ознайомитися в матеріалі Фактів ICTV.

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