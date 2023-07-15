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Юлия Захарченко, редактор ленты

Третья форма денег: член Совета НБУ объяснил преимущества и отличия э-гривны

Третья форма денег: член Совета НБУ объяснил преимущества и отличия э-гривны
Фото: Pixabay

В Национальном банке анонсировали э-гривну как пилотный проект. Пока решение о массовом выпуске цифровых денег еще не принято. Будет ли полноценно введена в оборот э-гривна? На эти вопросы ответил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире телемарафона.

Он объяснил, чем будет отличаться э-гривна от наличных или цифровых средств. По его словам, фактически будет создана третья форма денег.

— Надо сказать, что практически все центральные банки развитых стран мира проводят соответствующие исследования в этой сфере. НБУ также проводит с 2016 года. Э-гривна — это по сути третья форма денег. Мы сегодня имеем наличные деньги, безналичные. Сегодня никто не говорит конкретных сроков, будет ли введена э-гривна.

Да, все понимают возможные преимущества этой формы денег. Будет наличная гривна, будет безналичная гривна. Э-гривну украинцы смогут использовать по своему усмотрению, — объяснил член Совета НБУ.

Фурман рассказал о преимуществах э-гривны, среди которых меньшая себестоимость банковских операций, комиссий за финансовые услуги и скорость перевода платежей.

— Да, э-гривна имеет некоторые преимущества. Например, себестоимость операции будет меньше, чем безналичной гривны. Недавно мы слышали о том, что международные платежные системы хотят поднять комиссию за предоставляемые услуги. Понятно, что пока этот вопрос нивелирован.

Второе — это скорость проведения операции, будет мгновенно. Сейчас когда один банк переводит платеж другому, то это взаимодействие разных платежных систем. А там будет это все очень быстро происходить. Также еще один важный фактор — это безопасность. Э-гривну можно будет кодировать и отслеживать ее движение, — отметил экономист.

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