Третя форма грошей: член Ради НБУ пояснив переваги і відмінності е-гривні

У Національному банку анонсували е-гривню як пілотний проєкт. Поки рішення про масовий випуск цифрових грошей ще не ухвалено. Чи буде повноцінно введено в обіг е-гривню? На ці питання відповів член Ради Національного банку України Василь Фурман в ефірі телемарафону.

Він пояснив, чим відрізнятиметься е-гривня від готівкових або цифрових коштів. За його словами, фактично буде створено третю форму грошей.

– Треба сказати, що практично всі центральні банки розвинутих країн світу проводять відповідні дослідження у цій сфері. НБУ також проводить з 2016 року. Е-гривня – це по суті третя форма грошей. Ми сьогодні маємо готівкові гроші, безготівкові. Сьогодні ніхто не говорить конкретних термінів, чи буде запроваджено е-гривню.

Так, всі розуміють про можливі переваги цієї форми грошей. Буде готівкова гривня, буде безготівкова гривня. Е-гривню українці зможуть використовувати на власний розсуд, – пояснив член Ради НБУ.

Фурман розповів про переваги е-гривні, серед яких є менша собівартість банківських операцій, комісій за фінансові послуги та швидкість переказу платежів.

– Так, е-гривня має деякі переваги. Наприклад, собівартість операції буде меншою, ніж безготівкової гривні. Нещодавно ми чули про те, що міжнародні платіжні системи хочуть підняти комісію за послуги, які надаються. Зрозуміло, що поки це питання нівельовано.

Друге – це швидкість проведення операції, буде миттєво. Зараз коли один банк переводить платіж іншому, то це взаємодія різних платіжних систем. А там буде це все дуже швидко відбуватися. Також ще один важливий фактор – це безпека. Е-гривню можна буде кодувати та відслідковувати її рух, – зазначив економіст.

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