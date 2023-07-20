Колебания будут ограниченными: НБУ о переходе к гибкому курсу гривны
При переходе к более гибкому обменному курсу гривны валютные колебания на первом этапе будут ограниченными. Национальный банк Украины будет контролировать этот процесс.
Такие разъяснения дали агентству Bloomberg заместители главы НБУ Сергей Николайчук и Юрий Гелетий.
Они прокомментировали недавно утвержденную Нацбанком стратегию, которая предусматривает три ключевых шага: смягчение валютных ограничений; переход к более гибкому курсу; возвращение к принципам инфляционного таргетирования.
Как будет происходить переход к более гибкому курсу
Как отметил Юрий Гелетий, план перехода к более гибкому обменному курсу предполагает “очень ограниченные” колебания курса гривны на первом этапе.
При этом НБУ продолжит регулировать ситуацию через рыночные интервенции, когда это будет необходимо.
– При переходе к более гибкому обменному курсу мы будем и дальше продавать большие объемы валюты на рынке, но одновременно будем реагировать на изменения рыночных сил. Если будет больший спрос на валюту, это приведет к небольшому ослаблению гривны. И наоборот, если мы будем видеть уменьшение спроса.., это будет сигналом о необходимости укрепления валютного курса, – рассказал Сергей Николайчук.
Валютная либерализация: что предусмотрено
Согласно стратегии Нацбанка, валютная либерализация будет происходить в несколько этапов.
Первый этап смягчения валютных ограничений будет включать в себя ряд шагов: минимизацию множественности курсов; либерализацию торговых операций; содействие новым кредитам и инвестициям.
Нацбанк рассматривает возможность разрешить иностранным акционерам репатриировать дивиденды за 2023 год в рамках мер по привлечению инвестиций в Украину.
– Сейчас мы анализируем вопрос возможности репатриации новых дивидендов, – отметил Гелетий.
Первый этап также предусматривает смягчение – при необходимости – ограничений для увеличения предложения и уменьшения спроса на наличном валютном рынке. По замыслу НБУ, это поможет сохранять на низком уровне разницу между официальным и наличным курсами гривны.
Речь идет об увеличении количества иностранной валюты, которую частные лица смогут покупать за гривну.
Николайчук уточнил, что на всех этапах смягчения валютных ограничений в приоритете будут правительство и бизнес.
– Правительство и бизнес в определенной степени в приоритете над домохозяйствами, если мы говорим о соблюдении дорожной карты валютной либерализации. Но при этом мы будем учитывать последствия тех или иных шагов, – сообщил он.
Николайчук добавил, что в случае создания нормальных условий для бизнеса, восстановления инвестиционных и кредитных возможностей компании смогут оживить свою деятельность, и это “пойдет на пользу людям”.
Как известно, Киев взял на себя обязательство о возвращении к гибкому обменному курсу гривны в рамках новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).
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