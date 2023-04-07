Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
В конце марта Международный валютный фонд одобрил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на $15,6 млрд. В рамках программы с МВФ Киев взял на себя обязательство о возвращении к гибкому обменному курсу гривны к доллару.
Когда Национальный банк Украины может отменить фиксированный курс – далее в материале.
Каков сейчас официальный курс гривны
Еще в начале полномасштабной войны Нацбанк зафиксировал курс национальной валюты на уровне 29,25 грн/доллар. Именно таким он был по состоянию на 24 февраля 2022 года – день вторжения войск РФ.
Этот шаг позволил стабилизировать работу финансовой системы, сохранить золотовалютные резервы, сдерживать инфляцию, предотвратить отток средств из банковской системы.
В июле прошлого года НБУ повысил фиксированный официальный курс на 25%, до 36,57 грн/доллар, поскольку предыдущий уже не соответствовал реалиям в украинской экономике. Таким он остается и сейчас.
Следует понимать, что речь идет о безналичном фиксированном курсе гривны, который установил Национальный банк. После начала широкомасштабной войны по этому курсу, в частности, ввозили товары критического импорта (горючее, продукты питания и т. п.). Это позволило снизить их себестоимость для украинцев.
А есть еще наличный курс, который можно увидеть в обменниках и который может существенно отличаться от официального. Он определяется спросом и предложением. То есть на наличном валютном рынке ограничения курса не введены.
В НБУ ранее заявляли, что отпускать официальный курс гривны в “свободное плавание” не ко времени из-за несбалансированности валютного рынка.
Отмена фиксированного курса: что предусматривает программа МВФ
В рамках новой четырехлетней программы от МВФ Украина взяла на себя ряд обязательств. Одним из них является возвращение к гибкому обменному курсу гривны к доллару в среднесрочной перспективе.
– В среднесрочной перспективе, по мере того, как будут позволять условия, власти (Украины. – Ред.) планируют вернуться к принципам довоенной политики, главным образом, к гибкому обменному курсу и режиму таргетирования инфляции, одновременно повышая производительность и конкурентоспособность и укрепляя институты, — подчеркнула Гита Гопинат, первая заместитель директора-распорядителя МВФ.
Учитывая чрезвычайно высокую неопределенность, в которой находится Украина из-за войны, новая программа от МВФ предусматривает два этапа:
- Первый охватывает период 2023-2024 годов. Здесь акцентируется внимание на “выполнении бюджета на 2023 год”, стимулировании доходов, стабильном снижении инфляции, “стабильности обменного курса”, финансовой стабильности, продолжении реформ в сфере укрепления системы корпоративного управления и борьбы с коррупцией.
- На втором этапе внимание будет сосредоточено “на более амбициозных структурных реформах” для макроэкономической стабильности и на поддержке послевоенного восстановления. И именно на втором этапе МВФ предусматривает возвращение Украины к гибкому обменному курсу. То есть, в ближайшее время Фонд не требует от Киева отпускать курс в “свободное плавание”.
В Меморандуме с МВФ украинская сторона отметила, что фиксированный курс гривны был введен в начале полномасштабной войны “исключительно из соображений национальной безопасности” для обеспечения “ценовой и внешней стабильности”.
– Поскольку война продолжается, мы остаемся полностью приверженными сохранению стабильности цен и обменного курса и защите международных резервов… Как только позволят условия, мы намерены постепенно перейти к более гибкому обменному курсу, ослабить валютный контроль и вернуться к системе таргетирования инфляции, — подчеркивается в документе.
Меморандум содержит 19 структурных маяков (бенчмарков). Они прописаны до конца июня 2024 года. Это наиболее важные критерии выполнения условий Фонда, на которых он выделил средства.
Украина, в частности, обязалась до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.
При работе над стратегией Киев будет консультироваться с МВФ, что “поможет установить и оценить предпосылки для такого шага и принять политические меры для поддержки этого перехода”.
Когда НБУ может отпустить курс – мнения экспертов
Инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии Фактам ICTV спрогнозировал, что возвращение к гибкому обменному курсу состоится уже после завершения войны.
– Я думаю, речь идет о том, что курс будет оставаться фиксированным, согласно первой части программы МВФ, пока не завершится война, – отметил он.
По словам Фурсы, сейчас невозможно спрогнозировать, каким будет курс гривна – доллар после войны, поскольку “мы не знаем, когда это будет и при каких обстоятельствах”.
Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский также считает, что курс могут отпустить уже после войны.
– Программа МВФ поделена на две части: одна до победы, в понимании Фонда – до окончания боевых действий, другая – после победы. И о любых изменениях политики обменного курса идет речь во второй части. По сути, речь идет о возвращении к тому режиму курсообразования, который был до полномасштабного вторжения РФ, — подчеркнул он в комментарии Фактам ICTV.
Вышлинский уточнил, что это значит:
- возвращение к гибкому обменному курсу;
- валютные интервенции Нацбанка (значительное разовое влияние на валютный рынок и курс путем продажи/закупки крупных партий иностранной валюты) исключительно для сглаживания нестабильности;
- управление инфляцией через процентную ставку Национального банка (например, если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее сдерживания ставка повышается, и наоборот).
Глеб Вышлинский прогнозирует, что до завершения активных боев в Украине будет действовать нынешний режим фиксированного курса гривны к доллару. Однако это не значит, что Нацбанк не будет пересматривать его в сторону повышения или понижения.
Все зависит от ряда обстоятельств: ситуации на фронте; объемов международной финансовой помощи; стабильности экспорта, в частности, сельскохозяйственной продукции через Черноморский зерновой коридор, благодаря которому Украина получает большие объемы валютных поступлений.
В то же время эксперт подчеркнул, что в этом году наша страна должна получить существенные объемы финансовой помощи, что, по сути, снимает сценарий обесценивания гривны.
– Пока что речь не идет о том, чтобы отказываться от существующего режима, пока идет война, — заявил Вышлинский, добавив, что фиксированный курс доказал свою эффективность, сдержав спекулятивные валютные колебания.
По прогнозу эксперта, когда НБУ все же вернется к гибкому курсу, он будет примерно таким же, как и сейчас. То есть о резком скачке курса гривны речь не идет.
– Мое внутреннее ощущение, что это будет что-то близкое к тому, что мы имеем сейчас… Могло бы быть по-другому, если бы были какие-то нарастающие гигантские объемы интервенций Нацбанка. А они, наоборот, в последние месяцы сократились. Мы видим очень хорошие темпы экспорта сельскохозяйственной продукции. Там будет очень много разнонаправленных факторов, — рассказал Вышлинский, добавив, что после войны можно ожидать инвестиций из-за рубежа.
Эксперт уточнил, что НБУ и Министерство финансов Украины осуществляют достаточно осторожную и грамотную курсовую политику, что хорошо видно во время полномасштабной войны.
Позиция Нацбанка и Минфина
На днях министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Меморандум с МВФ действительно предусматривает отказ от фиксированного курса гривны к доллару, однако сейчас оснований для такого шага нет.
К тому же возвращение к гибкому курсу будет постепенным.
– Такие положения действительно есть в программе, но они предполагают постепенный переход на гибкий курс, когда для этого будут достаточные основания. На сегодняшний день достаточных оснований для этого наверняка нет, — подчеркнул министр в эфире телемарафона Єдині новини.
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в начале февраля объяснял, что официальный курс гривны к доллару будет оставаться фиксированным, пока ситуация на валютном рынке улучшится, а инфляционные ожидания стабилизируются.
А заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сообщал, что отказ от фиксированного курса – “это не ближайшая перспектива”. Однако это может произойти еще до исчезновения высоких рисков безопасности, связанных с полномасштабной войной.