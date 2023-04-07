Апрель, 06 в 21:32

В конце марта Международный валютный фонд одобрил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на $15,6 млрд. В рамках программы с МВФ Киев взял на себя обязательство о возвращении к гибкому обменному курсу гривны к доллару.

Когда Национальный банк Украины может отменить фиксированный курс – далее в материале.

Каков сейчас официальный курс гривны

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Еще в начале полномасштабной войны Нацбанк зафиксировал курс национальной валюты на уровне 29,25 грн/доллар. Именно таким он был по состоянию на 24 февраля 2022 года – день вторжения войск РФ.

Этот шаг позволил стабилизировать работу финансовой системы, сохранить золотовалютные резервы, сдерживать инфляцию, предотвратить отток средств из банковской системы.

В июле прошлого года НБУ повысил фиксированный официальный курс на 25%, до 36,57 грн/доллар, поскольку предыдущий уже не соответствовал реалиям в украинской экономике. Таким он остается и сейчас.

Следует понимать, что речь идет о безналичном фиксированном курсе гривны, который установил Национальный банк. После начала широкомасштабной войны по этому курсу, в частности, ввозили товары критического импорта (горючее, продукты питания и т. п.). Это позволило снизить их себестоимость для украинцев.

А есть еще наличный курс, который можно увидеть в обменниках и который может существенно отличаться от официального. Он определяется спросом и предложением. То есть на наличном валютном рынке ограничения курса не введены.

В НБУ ранее заявляли, что отпускать официальный курс гривны в “свободное плавание” не ко времени из-за несбалансированности валютного рынка.

Отмена фиксированного курса: что предусматривает программа МВФ

В рамках новой четырехлетней программы от МВФ Украина взяла на себя ряд обязательств. Одним из них является возвращение к гибкому обменному курсу гривны к доллару в среднесрочной перспективе.

– В среднесрочной перспективе, по мере того, как будут позволять условия, власти (Украины. – Ред.) планируют вернуться к принципам довоенной политики, главным образом, к гибкому обменному курсу и режиму таргетирования инфляции, одновременно повышая производительность и конкурентоспособность и укрепляя институты, — подчеркнула Гита Гопинат, первая заместитель директора-распорядителя МВФ.

Учитывая чрезвычайно высокую неопределенность, в которой находится Украина из-за войны, новая программа от МВФ предусматривает два этапа:

Первый охватывает период 2023-2024 годов . Здесь акцентируется внимание на “выполнении бюджета на 2023 год”, стимулировании доходов, стабильном снижении инфляции, “стабильности обменного курса”, финансовой стабильности, продолжении реформ в сфере укрепления системы корпоративного управления и борьбы с коррупцией.

. Здесь акцентируется внимание на “выполнении бюджета на 2023 год”, стимулировании доходов, стабильном снижении инфляции, “стабильности обменного курса”, финансовой стабильности, продолжении реформ в сфере укрепления системы корпоративного управления и борьбы с коррупцией. На втором этапе внимание будет сосредоточено “на более амбициозных структурных реформах” для макроэкономической стабильности и на поддержке послевоенного восстановления. И именно на втором этапе МВФ предусматривает возвращение Украины к гибкому обменному курсу. То есть, в ближайшее время Фонд не требует от Киева отпускать курс в “свободное плавание”.

В Меморандуме с МВФ украинская сторона отметила, что фиксированный курс гривны был введен в начале полномасштабной войны “исключительно из соображений национальной безопасности” для обеспечения “ценовой и внешней стабильности”.

– Поскольку война продолжается, мы остаемся полностью приверженными сохранению стабильности цен и обменного курса и защите международных резервов… Как только позволят условия, мы намерены постепенно перейти к более гибкому обменному курсу, ослабить валютный контроль и вернуться к системе таргетирования инфляции, — подчеркивается в документе.

Меморандум содержит 19 структурных маяков (бенчмарков). Они прописаны до конца июня 2024 года. Это наиболее важные критерии выполнения условий Фонда, на которых он выделил средства.

Украина, в частности, обязалась до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.

При работе над стратегией Киев будет консультироваться с МВФ, что “поможет установить и оценить предпосылки для такого шага и принять политические меры для поддержки этого перехода”.

Когда НБУ может отпустить курс – мнения экспертов

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии Фактам ICTV спрогнозировал, что возвращение к гибкому обменному курсу состоится уже после завершения войны.

– Я думаю, речь идет о том, что курс будет оставаться фиксированным, согласно первой части программы МВФ, пока не завершится война, – отметил он.

По словам Фурсы, сейчас невозможно спрогнозировать, каким будет курс гривна – доллар после войны, поскольку “мы не знаем, когда это будет и при каких обстоятельствах”.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский также считает, что курс могут отпустить уже после войны.

– Программа МВФ поделена на две части: одна до победы, в понимании Фонда – до окончания боевых действий, другая – после победы. И о любых изменениях политики обменного курса идет речь во второй части. По сути, речь идет о возвращении к тому режиму курсообразования, который был до полномасштабного вторжения РФ, — подчеркнул он в комментарии Фактам ICTV.

Вышлинский уточнил, что это значит:

возвращение к гибкому обменному курсу;

валютные интервенции Нацбанка (значительное разовое влияние на валютный рынок и курс путем продажи/закупки крупных партий иностранной валюты) исключительно для сглаживания нестабильности;

управление инфляцией через процентную ставку Национального банка (например, если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее сдерживания ставка повышается, и наоборот).

Глеб Вышлинский прогнозирует, что до завершения активных боев в Украине будет действовать нынешний режим фиксированного курса гривны к доллару. Однако это не значит, что Нацбанк не будет пересматривать его в сторону повышения или понижения.

Все зависит от ряда обстоятельств: ситуации на фронте; объемов международной финансовой помощи; стабильности экспорта, в частности, сельскохозяйственной продукции через Черноморский зерновой коридор, благодаря которому Украина получает большие объемы валютных поступлений.

В то же время эксперт подчеркнул, что в этом году наша страна должна получить существенные объемы финансовой помощи, что, по сути, снимает сценарий обесценивания гривны.

– Пока что речь не идет о том, чтобы отказываться от существующего режима, пока идет война, — заявил Вышлинский, добавив, что фиксированный курс доказал свою эффективность, сдержав спекулятивные валютные колебания.

По прогнозу эксперта, когда НБУ все же вернется к гибкому курсу, он будет примерно таким же, как и сейчас. То есть о резком скачке курса гривны речь не идет.

– Мое внутреннее ощущение, что это будет что-то близкое к тому, что мы имеем сейчас… Могло бы быть по-другому, если бы были какие-то нарастающие гигантские объемы интервенций Нацбанка. А они, наоборот, в последние месяцы сократились. Мы видим очень хорошие темпы экспорта сельскохозяйственной продукции. Там будет очень много разнонаправленных факторов, — рассказал Вышлинский, добавив, что после войны можно ожидать инвестиций из-за рубежа.

Эксперт уточнил, что НБУ и Министерство финансов Украины осуществляют достаточно осторожную и грамотную курсовую политику, что хорошо видно во время полномасштабной войны.

Позиция Нацбанка и Минфина

На днях министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Меморандум с МВФ действительно предусматривает отказ от фиксированного курса гривны к доллару, однако сейчас оснований для такого шага нет.

К тому же возвращение к гибкому курсу будет постепенным.

– Такие положения действительно есть в программе, но они предполагают постепенный переход на гибкий курс, когда для этого будут достаточные основания. На сегодняшний день достаточных оснований для этого наверняка нет, — подчеркнул министр в эфире телемарафона Єдині новини.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в начале февраля объяснял, что официальный курс гривны к доллару будет оставаться фиксированным, пока ситуация на валютном рынке улучшится, а инфляционные ожидания стабилизируются.

А заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сообщал, что отказ от фиксированного курса – “это не ближайшая перспектива”. Однако это может произойти еще до исчезновения высоких рисков безопасности, связанных с полномасштабной войной.