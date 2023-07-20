Коливання будуть обмеженими: НБУ про перехід до гнучкого курсу гривні

Під час переходу до більш гнучкого обмінного курсу гривні валютні коливання на першому етапі будуть обмеженими. Національний банк України контролюватиме цей процес.

Такі роз’яснення дали агентству Bloomberg заступники голови НБУ Сергій Ніколайчук та Юрій Гелетій.

Вони прокоментували нещодавно затверджену Нацбанком стратегію, яка передбачає три ключові кроки: пом’якшення валютних обмежень; перехід до більш гнучкого курсу; повернення до принципів інфляційного таргетування.

Як відбуватиметься перехід до більш гнучкого курсу

Як наголосив Юрій Гелетій, план переходу до більш гнучкого обмінного курсу передбачає “дуже обмежені” коливання курсу гривні на першому етапі.

При цьому НБУ продовжить регулювати ситуацію через ринкові інтервенції, коли це буде необхідно.

– При переході до більш гнучкого обмінного курсу ми й далі продаватимемо великі обсяги валюти на ринку, але водночас реагуватимемо на зміну ринкових сил. Якщо буде більший попит на валюту, це призводитиме до невеличкого послаблення гривні. І навпаки, якщо ми бачитимемо зменшення попиту.., це буде сигналом про необхідність зміцнення валютного курсу, – розповів Сергій Ніколайчук.

Валютна лібералізація: що передбачено

Згідно зі стратегією Нацбанку, валютна лібералізація проходитиме в кілька етапів.

Перший етап пом’якшення валютних обмежень включатиме низку кроків: мінімізацію множинності курсів; лібералізацію торгових операцій; сприяння новим кредитам та інвестиціям.

Нацбанк наразі розглядає можливість дозволити іноземним акціонерам репатріювати дивіденди за 2023 рік у рамках заходів із залучення інвестицій в Україну.

– Зараз ми аналізуємо питання можливості репатріації нових дивідендів, – зазначив Гелетій.

Перший етап також передбачає пом’якшення – за необхідності – обмежень для збільшення пропозиції та зменшення попиту на готівковому валютному ринку. За задумом НБУ, це допоможе зберігати на низькому рівні різницю між офіційним та готівковим курсами гривні.

Йдеться про збільшення кількості іноземної валюти, яку приватні особи зможуть купувати за гривню.

Ніколайчук уточнив, що на всіх етапах пом’якшення валютних обмежень у пріоритеті перебуватимуть уряд і бізнес.

– Уряд і бізнес є певною мірою в пріоритеті над домогосподарствами, якщо ми говоримо про дотримання дорожньої карти валютної лібералізації. Але при цьому ми враховуємо наслідки тих чи інших кроків, – повідомив він.

Ніколайчук додав, що в разі створення нормальних умов для бізнесу, відновлення інвестиційних та кредитних можливостей, компанії зможуть пожвавити свою діяльність, і це “піде на користь людям”.

Як відомо, Київ взяв на себе зобов’язання про повернення до гнучкого обмінного курсу гривні у межах нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Джерело : Bloomberg, НБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.