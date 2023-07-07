Валютная либерализация НБУ во время войны: девальвация гривны или приток инвесторов в Украину

В конце июня Национальный банк утвердил Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию, что было одним из структурных маяков в рамках программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом (МВФ).

Стратегия, которая была предварительно согласована с экспертами МВФ, состоит из трех основных направлений: смягчение валютных ограничений, переход к большей гибкости курса и возвращение к принципам инфляционного таргетирования.

По мнению экспертов, указанная Стратегия поможет привлечь инвесторов в Украину, или же может привести к росту инфляции в государстве.

Так прокомментировали Стратегию НБУ Фактам ICTV председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Что предусматривает Стратегия

В решении Нацбанка Украины от 29 июня указывается, что идя на меры по разработке Стратегии либерализации валюты, регулятор выполняет один из структурных маяков программы EFF с Международным валютным фондом (МВФ).

Стратегия Нацбанка предусматривает три основных направления:

смягчение валютных ограничений;

переход к большей гибкости курса;

возвращение к принципам инфляционного таргетирования.

— Шаги по реализации стратегии будут привязываться не к конкретным датам, а к формированию обусловленных ею предпосылок… Курсовая устойчивость будет оставаться важным элементом достижения целей… Публичную версию Стратегии Национального банка обнародуют… до 7 июля 2023 года, — писал регулятор на своем сайте.

Ожидается, что каждое направление содержит общее описание последовательности этапов, ключевых приоритетов, принципов и надлежащих предпосылок реализации стратегии.

В Нацбанке отметили, что будут вводить стратегию последовательно и постепенно, опираясь на наличие необходимых предпосылок.

В релизе Нацбанка указывается, что благодаря постепенному внедрению либерализации по валютным операциям, “возвращение в перспективе к инфляционному таргетированию с плавающим обменным курсом будет происходить упорядоченным, консистентным способом, что позволит минимизировать риски для ценовой и финансовой стабильности и максимизировать потенциал для устойчивого экономического восстановления”.

В НБУ также уверяют, что и в дальнейшем будут сохранять жесткие монетарные условия путем “поддержания достаточно высокого уровня процентных ставок в реальном измерении”. Это, по мнению регулятора, будет обеспечивать высокую привлекательность гривневых активов и, таким образом, позволит минимизировать риски для курсовой устойчивости.

Оценка экспертов

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорит, что смягчение валютных ограничений может привести к утечке капитала с украинских рынков и дальнейшей девальвации национальной валюты.

— Инициативы со стороны либерализации волнами, время от времени осуществляются. Я думаю, что сейчас это очень несвоевременно, потому что до сих пор идет война, а это для финансового мира форс-мажор высшей степени. В этих условиях проводить либерализацию валютных операций и переходить к плавающему курсу национальной денежной единицы (гривны, — Ред.) — это даст только одно: дополнительный отток капитала и новую волну девальвации гривны, — говорит он.

По мнению эксперта, эти меры нужны, но не в тех условиях, в которых находится украинская экономика.

Впрочем Олег Пендзин считает, что либерализация валютного регулирования и возвращение к довоенному свободно плавающему курсу гривны является целью не только МВФ, но и НБУ.

— Нацбанк Украины на сегодня имеет систему мер, которыми он сдерживает инфляционные процессы. В частности, это ставка на рефинансирование, фиксированный валютный курс. Своими действиями НБУ привел к тому, что сегодня наличный курс, который никоим образом не ограничивается Нацбанком, максимально приблизился к официальному, — объясняет он.

По словам Пендзина, Нацбанк вынужден идти по пути валютного регулирования, поскольку это нужно для привлечения инвесторов.

— Если НБУ хочет, чтобы иностранный инвестор пришел в Украину, то общий объем валютного регулирования должен быть минимальным. Зачем сюда приходить инвестору и зарабатывать здесь деньги, если он не сможет вывести здесь заработанное, — говорит он.

В то же время Андрей Новак считает, что шаги в сторону либерализации валютных операций нужно делать после завершения правового статуса военного положения и после начала реального экономического восстановления.

— Сейчас эти меры дадут только негативные результаты. Сейчас, когда достигнута относительная экономическая и финансовая стабильность, вводить либерализацию будет означать встряхнуть финансовый рынок, — говорит эксперт.

Новак говорит, что Нацбанк часто объясняет свои действия требованиями МВФ.

— У нас очень часто свои плохие действия объясняют, что “Это не мы, это требования МВФ”. На самом деле это не так. Особенно сейчас, когда МВФ подписал с Украиной программу поддержки на $15,6 млрд на четыре года. И МВФ, и все наши партнеры прекрасно понимают, в какой ситуации находится наша страна, в какой ситуации финансовый сектор. Поэтому то, что во время войны и военного положения достигнута относительная стабильность, это надо сохранять, а не вводить изменения, которые дадут только негативный результат, — уверен он.

По мнению председателя Комитета экономистов Украины, этот этап, даже если он является требованием МВФ, “надо обойти”, аргументируя это тем, что это для украинской экономики неуместно.

Прогнозировать, как именно повлияют такие действия со стороны НБУ на украинскую экономику, Андрей Новак отказался, впрочем, отметил, что из-за девальвации гривны, которая будет вызвана либерализацией, возрастет и инфляция.

— Это повлияет на два основных направления: во-первых, налоговый уход капитала из страны, а, во-вторых, девальвация гривны. Девальвация гривны цепной реакцией повлечет за собой повышение темпов инфляции, — сказал он.

В то же время Олег Пендзин напомнил, что ограничения, которые были введены в начале вторжения России в Украину, начали постепенно снимать еще с прошлого года. Целью этих ограничений, говорит Пендзин, было сохранение резервов Нацбанком. Впрочем сегодня валютный резерв НБУ достигает около $39 млрд, что является наибольшей цифрой за последние 11 лет.

— Это при том, что украинская экономика пока не генерирует такого денежного потока, который давал бы возможность так нарастить (резервы, — Ред.). То есть все это наращено благодаря помощи наших партнеров. В данной ситуации, я считаю, что сегодня Нацбанк административно очень сильно зажал внутреннюю экономику и бизнес, поэтому, по сути, имеет достаточно серьезную ориентацию, в первую очередь, на поступление средств от помощи, — говорит он.

Поэтому, считает Пендзин, валютная либерализация сегодня является положительным моментом.

Как объясняет эксперт, внедрение и реализации различных этапов Стратегии Нацбанком намеренно не прописывается в документе, поскольку этим могут воспользоваться заинтересованные лица.

— Нацбанк очень осторожно подходит к таким вещам. Когда вы ставите в стратегии конкретную дату, то вы провоцируете накануне этой даты действия рынка, которые будут иметь целью собственное обогащение, — говорит он.

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