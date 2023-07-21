Разблокирование портов для Украины — это вопрос выживания экономики и получения более $20 млрд ежегодно — Водовоз

Украина должна использовать отказ России от Зернового соглашения и разблокировать порты для экспорта всех видов продукции: это вопрос выживания украинской экономики, ведь даст более $20 млрд поступлений ежегодно.

Об этом заявил руководитель проектного офиса генерального директора ООО Метинвест Холдинг Александр Водовиз в эфире 5 канала.

— Для нас цена вопроса, если все корабли пойдут (через разблокированные порты — Ред.) — $20 млрд в год, для них — от $80 до 100 млрд. Весь азово-черноморский бассейн Российской Федерации, все товары, которые выходят через Босфор — это вопрос 100 млрд. А мы как-то об этом вопросе немножко забыли, — подчеркнул Водовиз.

Он отметил, что именно таким образом нужно ставить условия для россиян — ведь они могут возить морем все виды продукции, в то время, как Украина может возить только аграрную продукцию, из-за чего мы получаем значительные потери бюджета.

— Помощь МВФ Украине за 7 месяцев 2023 года составила 3,5 млрд. А налоги, которые Украина могла бы получить от открытых портов — около $5 млрд. Это стоит того, чтобы этим вопросом занимались все в государстве? Наверное стоит, — подчеркнул Водовиз.

Он также отметил, что финансовая помощь от Соединенных Штатов Америки Украине за 2022 год составила $18 млрд — столько же Украина могла заработать сама, если бы имела возможность экспортировать продукцию морем.

— Разблокировка портов нам также дает $18 млрд. И сразу уровень вопроса приобретает иной смысл, правильно? То есть, это вопрос вообще выживания страны. Наши партнеры также должны понимать: открытие портов для экспорта всех видов продукции означает, что они уже могут уменьшить помощь, а значит — уменьшится нагрузка на их бюджет, — резюмировал Водовиз.

Как известно, действие Зернового соглашения официально прекратилось: МИД России отозвало гарантии безопасности судоходства в акватории Черного моря, а Зеленский заявил, что даже без России надо делать все, чтобы Украина могла использовать черноморский коридор.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре ВР Юлия Клименко также заявила, что Украина еще полтора года назад должна была начать прилагать усилия, чтобы остановить российское пиратство на Черном море и добиться открытия портов.

Фото: Мининфраструктуры

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