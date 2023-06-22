Украина сомневается, что зерновое соглашение может быть возобновлено — Кубраков

Официальный Киев “не настроен оптимистично” относительно возобновления соглашения, которое позволяет украинскому зерну попадать на мировой рынок.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков во время разговора с журналистами в среду, 21 июня.

— Сейчас мы не настроены оптимистично, — сказал он.

Кубраков пояснил, что с начала мая текущего года эффективность коридора снизилась и в последнее время Украина экспортировала больше сельскохозяйственной продукции другими маршрутами, чем через коридоры, предусмотренные соглашением.

Речь идет о Черноморском зерновом соглашении, которое обеспечивает безопасный проход украинского зерна для экспорта через Черное море. Соглашение было подписано Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле 2022 года. В мае оно было снова продлено, но только на два месяца, до 17 июля.

О том, что зерновая сделка может не быть продлена, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, шансов у “зерновой сделки” нет, поскольку Москва не видит оснований для ее продления.

Источник : The Guardian

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.