Украина сомневается, что зерновое соглашение может быть возобновлено — Кубраков
Официальный Киев “не настроен оптимистично” относительно возобновления соглашения, которое позволяет украинскому зерну попадать на мировой рынок.
Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков во время разговора с журналистами в среду, 21 июня.
— Сейчас мы не настроены оптимистично, — сказал он.
Кубраков пояснил, что с начала мая текущего года эффективность коридора снизилась и в последнее время Украина экспортировала больше сельскохозяйственной продукции другими маршрутами, чем через коридоры, предусмотренные соглашением.
Речь идет о Черноморском зерновом соглашении, которое обеспечивает безопасный проход украинского зерна для экспорта через Черное море. Соглашение было подписано Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле 2022 года. В мае оно было снова продлено, но только на два месяца, до 17 июля.
О том, что зерновая сделка может не быть продлена, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, шансов у “зерновой сделки” нет, поскольку Москва не видит оснований для ее продления.
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