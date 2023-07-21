Розблокування портів для України – це питання виживання економіки й отримання понад $20 млрд щорічно – Водовіз

Україна має використати відмову Росії від зернової угоди і розблокувати порти для експорту всіх видів продукції: це питання виживання української економіки, адже дасть понад $20 млрд надходжень щорічно.

Про це заявив керівник проєктного офісу генерального директора ТОВ Метінвест Холдинг Олександр Водовіз в ефірі 5 каналу.

– Для нас ціна питання, якщо всі кораблі підуть (через розблоковані порти. – Ред.) – $20 млрд на рік, для них – від $80 до 100 млрд. Весь азово-чорноморський басейн Російської Федерації, всі товари, які виходять через Босфор – це питання 100 млрд. А ми якось про це питання трішки забули, – наголосив Водовіз.

Він зауважив, що саме так потрібно ставити умови для росіян, адже вони мають змогу возити морем усі види продукції, тоді як Україна може возити лише аграрну продукцію, через що ми отримуємо значні втрати бюджету.

– Допомога МВФ Україні за 7 місяців 2023 року становила 3,5 млрд. А податки, які Україна могла б отримати від відкритих портів, – близько $5 млрд. Це варте того, щоб цим питанням займалися усі в державі? Напевно, варте, – наголосив Водовіз.

Він також зауважив, що фінансова допомога від Сполучених Штатів Америки Україні за 2022 рік становила $18 млрд – стільки ж Україна могла заробити сама, якби мала можливість експортувати продукцію морем.

– Розблокування портів нам також дає $18 млрд. І відразу питання набуває інакшого змісту, правильно? Тобто, це питання взагалі виживання країни. Наші партнери також мають розуміти: відкриття портів для експорту всіх видів продукції означає, що вони вже можуть зменшити допомогу, а отже – знизиться навантаження на їхній бюджет, – резюмував Водовіз.

Як відомо, дія зернової угоди офіційно припинилася: МЗС Росії відкликало гарантії безпеки судноплавства в акваторії Чорного моря, а Зеленський заявив, що навіть без Росії треба робити все, щоб Україна могла використовувати чорноморський коридор.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що Україна потребує вільного морського експорту, й закликав міжнародну спільноту об’єднатися для розблокування українських портів.

Народний депутат, перша заступниця голови Комітету з транспорту та інфраструктури ВР Юлія Клименко також заявила, що Україна ще півтора року тому мала почати докладати зусиль, щоб зупинити російське піратство на Чорному морі та домогтися відкриття портів.

Фото: Мінінфраструктури

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