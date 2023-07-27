В Нацбанке улучшили прогноз ВВП в этом году и ухудшили на 2024
В Нацбанке спрогнозировали повышение украинской экономики с 2% до 2,9% в этом году.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что на восстановление экономической активности в Украине влияет рост внутреннего спроса в условиях стабильного функционирования энергосистемы и макрофинансовой устойчивости.
В то же время негативно на рост ВВП влияют постоянные ракетные обстрелы, выход РФ из зерновой сделки, а также недавние разрушения объектов портовой и зерновой инфраструктуры и ограничения некоторых стран ЕС для украинской агропродукции.
– Эти факторы обусловили сокращение экспорта Украины во II квартале и будут сдерживать восстановление экономики в дальнейшем, – говорится в сообщении.
Несмотря на все вышеуказанное, результаты I и II квартала оказались лучше, чем предполагал предыдущий макропрогноз. Оживление экономики наблюдалось как в производственных секторах, так и в секторе услуг.
– Учитывая это, НБУ умеренно повысил прогноз роста реального ВВП в 2023 году — с 2,0% до 2,9%. В дальнейшем экономический рост ускорится, учитывая предположение прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года, – отмечают в регуляторе.
В Нацбанке констатировали, что в дальнейшем ожидается восстановление экспорта после налаживания морской логистики и прекращения обстрелов объектов инфраструктуры, а также постепенное возвращение мигрантов. Все это будет способствовать оживлению потребительского спроса и существенному приросту инвестиций на этапе восстановления страны.
Более того, весомую роль в стимулировании экономики и в дальнейшем будет играть мягкая фискальная политика — дефицит бюджета будет оставаться значительным из-за потребности в поддержке обороны страны и экономического восстановления.
Учитывая это, Нацбанк прогнозирует рост реального ВВП в 2024 году на 3,5% (в предыдущем прогнозе — на 4,3%), а в 2025 году — на 6,8% (ранее — на 6,4%).
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская