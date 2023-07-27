Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Чи можуть мобілізувати, якщо дружина – інвалід 3 групи: пояснює експерт
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Нацбанку покращили прогноз ВВП цьогоріч і погіршили на 2024

економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Фото: Depositphotos

У Нацбанку спрогнозували підвищення української економіки з 2% до 2,9% у цьому році. 

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що на відновлення економічної активності в Україні впливає зростання внутрішнього попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми та макрофінансової стійкості. 

Водночас негативно на зростання ВВП впливають постійні ракетні обстріли, вихід РФ із зернової угоди, а також нещодавні руйнування об’єктів портової й зернової інфраструктури та обмеження деяких країн ЄС для української агропродукції.

– Ці чинники зумовили скорочення експорту України в II кварталі та стримуватимуть відновлення економіки надалі, – йдеться у повідомленні.

Попри все вказане, результати І і ІІ кварталу виявилися кращими, ніж передбачав попередній макропрогноз. Пожвавлення економіки  спостерігалося як у виробничих секторах, так і в секторі послуг. 

– Враховуючи це, НБУ помірно підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році – з 2,0% до 2,9%. Надалі економічне зростання прискориться, враховуючи припущення прогнозу НБУ про зниження безпекових ризиків у середині 2024 року, – зазначають у регуляторі.

У Нацбанку констатували, що надалі очікується відновлення експорту після налагодження морської логістики та припинення обстрілів об’єктів інфраструктури, а також поступове повернення мігрантів. Усе це сприятиме пожвавленню споживчого попиту та суттєвому приросту інвестицій на етапі відбудови країни.

Ба більше, вагому роль у стимулюванні економіки й надалі відіграватиме м’яка фіскальна політика – дефіцит бюджету залишатиметься значним через потреби в підтримці оборони країни й економічного відновлення. 

З огляду на це Нацбанк прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5% (у попередньому прогнозі – на 4,3%), а у 2025 році – на 6,8% (раніше – на 6,4%).

Читайте також
Нацбанк знизив облікову ставку до 22% і назвав причини
У Нацбанку покращили прогноз ВВП цьогоріч і погіршили на 2024

Джерело: НБУ
ВВП України, Економіка України, Нацбанк, НБУ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ випробувала на Півдні ракети LMUR із модернізованого Ка-52 – розвідка Британії
Російський вертоліт Ка-52М
Бути готовими до різних сценаріїв зими. В Укренерго закликали людей не ховати генератори та запастися паливом
електрогенератор, генератор, блекаут
Нацбанк знизив облікову ставку до 22% і назвав причини
У Нацбанку покращили прогноз ВВП цьогоріч і погіршили на 2024
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження
українські військові
Удар Калібрами: у передмісті Вінниці від уламків ракет постраждали п’ятеро людей
Швидка допомога
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Вигідний тариф та вільні сховища: іноземні компанії знову зберігають газ в Україні
Нафтогаз
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.07.2023)
У Нацбанку покращили прогноз ВВП цьогоріч і погіршили на 2024
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (26.07.2023)
У Нацбанку покращили прогноз ВВП цьогоріч і погіршили на 2024
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (26.07.2023)
У Нацбанку покращили прогноз ВВП цьогоріч і погіршили на 2024
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь