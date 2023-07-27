У Нацбанку покращили прогноз ВВП цьогоріч і погіршили на 2024

У Нацбанку спрогнозували підвищення української економіки з 2% до 2,9% у цьому році.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що на відновлення економічної активності в Україні впливає зростання внутрішнього попиту в умовах стабільного функціонування енергосистеми та макрофінансової стійкості.

Водночас негативно на зростання ВВП впливають постійні ракетні обстріли, вихід РФ із зернової угоди, а також нещодавні руйнування об’єктів портової й зернової інфраструктури та обмеження деяких країн ЄС для української агропродукції.

– Ці чинники зумовили скорочення експорту України в II кварталі та стримуватимуть відновлення економіки надалі, – йдеться у повідомленні.

Попри все вказане, результати І і ІІ кварталу виявилися кращими, ніж передбачав попередній макропрогноз. Пожвавлення економіки спостерігалося як у виробничих секторах, так і в секторі послуг.

– Враховуючи це, НБУ помірно підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році – з 2,0% до 2,9%. Надалі економічне зростання прискориться, враховуючи припущення прогнозу НБУ про зниження безпекових ризиків у середині 2024 року, – зазначають у регуляторі.

У Нацбанку констатували, що надалі очікується відновлення експорту після налагодження морської логістики та припинення обстрілів об’єктів інфраструктури, а також поступове повернення мігрантів. Усе це сприятиме пожвавленню споживчого попиту та суттєвому приросту інвестицій на етапі відбудови країни.

Ба більше, вагому роль у стимулюванні економіки й надалі відіграватиме м’яка фіскальна політика – дефіцит бюджету залишатиметься значним через потреби в підтримці оборони країни й економічного відновлення.

З огляду на це Нацбанк прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5% (у попередньому прогнозі – на 4,3%), а у 2025 році – на 6,8% (раніше – на 6,4%).

Джерело : НБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.