Бензин может подорожать до 55 грн: какими будут цены на топливо в августе

В августе в Украине продолжат расти цены на топливо – бензин и дизель. На это влияет не только возвращение к довоенным уровням налогообложения, но и ситуация на мировом рынке.

Об этом рассказал эксперт по рынку нефтепродуктов, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в эфире телемарафона Єдині новини.

Он прогнозирует, что стоимость бензина в ближайшее время может составить 55 грн за литр, а дизтоплива – 54 грн/л.

– Я считаю, что цена 55 грн на бензин и где-то 54 грн на дизельное топливо – это то, о чем можно говорить уже более или менее уверенно. А дальше ситуация будет зависеть от мирового рынка. Там, к сожалению, происходят достаточно неприятные для всех потребителей на планете события, цена растет, – отметил Куюн.

Так, в течение июля цены на нефть прибавили почти 15%: с 75 до 85 долларов за баррель. Это привело к росту стоимости горючего.

Куюн объяснил, что на Украину эта ситуация оказывает непосредственное влияние, поскольку мы все горючее сейчас покупаем в Европе.

– Я думаю, что август будет достаточно напряженным, поскольку фактически рынок еще полностью не отыграл, не реализовал потенциал, который был заложен с возвращением довоенных налогов. А еще – получил такой мощный импульс в виде роста цен в мире, — уточнил эксперт.

Он напомнил, что стоимость 50 грн и больше за литр бензина и дизельного горючего “для нас не нова”. В течение второго полугодия 2022 года Украина уже жила по таким ценам: бензин стоил 52 грн за литр, дизель – 58 грн.

В то же время, Куюн считает, что в Украине не должно быть дефицита горючего, ведь наше государство полностью перестроило логистику. Сейчас до 50% импорта поступает бензовозами, и это тысячи машин.

По состоянию на вечер 7 августа средние цены на премиальный бензин A-95+ превышают 52 грн за литр, бензин марки А-95 – 50 грн, бензин А-92 – 47 грн, дизель – 49 грн.

Как известно, с 1 июля в Украине вернули акцизы и НДС на горючее в полном объеме. НДС вернулся к уровню 20%. Акциз на бензин вырос с €100 до €213,5, а на дизель – до €139,5 за тысячу литров.

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