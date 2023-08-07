Бензин може подорожчати до 55 грн: якими будуть ціни на пальне в серпні

У серпні в Україні продовжать зростати ціни на пальне – бензин і дизель. На це впливає не лише повернення до довоєнних рівнів оподаткування, а й ситуація на світовому ринку.

Про це розповів експерт із ринку нафтопродуктів, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він прогнозує, що вартість бензину найближчим часом може сягнути 55 грн за літр, а дизпалива – 54 грн/л.

– Я вважаю, що ціна 55 грн на бензин і десь 54 грн на дизельне пальне – це те, про що можна говорити вже більш-менш впевнено. А надалі ситуація буде залежати від світового ринку. Там, на жаль, відбуваються досить неприємні для всіх споживачів на планеті події, ціна зростає, – зазначив Куюн.

Так, протягом липня ціни на нафту додали майже 15%: з 75 до 85 доларів за баррель. Це спричинило зростання вартості пального.

Куюн пояснив, що на Україну ця ситуація має безпосередній вплив, оскільки ми все пальне зараз купуємо в Європі

– Я гадаю, що серпень буде досить напруженим, оскільки фактично ринок ще повністю не відіграв, не реалізував той потенціал, який був закладений із поверненням довоєнних податків. А до всього, ще й отримав такий потужний імпульс у вигляді зростання цін у світі, – уточнив експерт.

Він нагадав, що вартість 50 грн і більше за літр бензину та дизельного пального “для нас не нова”. Протягом другого півріччя 2022 року Україна вже жила з такими цінами: бензин коштував 52 грн за літр, дизель – 58 грн.

Водночас Куюн вважає, що в Україні не повинно бути дефіциту пального, адже наша держава повністю перебудувала логістику. Зараз до 50% імпорту надходить бензовозами, і це тисячі машин.

Станом на вечір 7 серпня середні ціни на преміальний бензин A-95+ перевищують 52 грн за літр, бензин марки А-95 – 50 грн, бензин А-92 – 47 грн, дизель – 49 грн.

Як відомо, з 1 липня в Україні повернули акцизи та ПДВ на пальне в повному обсязі. ПДВ повернулося до рівня 20%. Акциз на бензин зріс зі €100 до €213,5, а на дизель – до €139,5 за тисячу літрів.

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