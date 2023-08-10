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Экономика
Юлия Захарченко, редактор ленты

Военные, спасатели и правоохранители будут получать дополнительные выплаты во время военного положения

Военные, спасатели и правоохранители будут получать дополнительные выплаты во время военного положения
Фото: Pixabay

Украинцы, которые привлечены к защите государства от российской агрессии, будут получать дополнительные выплаты во время военного положения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль со ссылкой на принятое во время внеочередного заседания правительства постановление, которое нормирует вопрос справедливых ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей.

В частности, размер доплат составит 30 тыс. грн ежемесячно. Для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составлять 50 тыс. грн.

В то же время для тех, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях — 100 тыс. грн. Также устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6 тыс. грн и 2,35 тыс. грн соответственно.

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