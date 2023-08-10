Военные, спасатели и правоохранители будут получать дополнительные выплаты во время военного положения
Украинцы, которые привлечены к защите государства от российской агрессии, будут получать дополнительные выплаты во время военного положения.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль со ссылкой на принятое во время внеочередного заседания правительства постановление, которое нормирует вопрос справедливых ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей.
В частности, размер доплат составит 30 тыс. грн ежемесячно. Для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составлять 50 тыс. грн.
В то же время для тех, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях — 100 тыс. грн. Также устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6 тыс. грн и 2,35 тыс. грн соответственно.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский