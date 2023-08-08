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Общество
Валентина Чорна, редактор ленты

Подрыв Каховской ГЭС: правительство продлило срок приема заявлений на выплаты пострадавшим

Підрив Каховської ГЕС - Херсон
Фото: УНИАН

Кабинет министров продлил срок приема заявлений на выплаты пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС до 31 октября 2023 года включительно.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Речь идет о выплатах материальной помощи в размере 5 тыс. грн лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

По данным ведомства, по состоянию на 7 августа такую финансовую поддержку уже получили жители Херсонской и Николаевской областей на общую сумму почти 52 млн грн.

В частности, денежная помощь выплачена 9 427 жителям Херсонщины и 944 — Николаевщины. Выплаты осуществляются на банковские счета или наличными через Укрпочту.

В Минреинтеграции напомнили, что финансовую помощь от государства могут получить лица, которые на момент подрыва ГЭС проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению.

Причем, включая тех, кто с 6 июня выехал из подтопленных районов временно оккупированной территории левобережья на подконтрольную Украине территорию.

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Подрыв Каховской ГЭС: правительство продлило срок приема заявлений на выплаты пострадавшим

Война в Украине, виплати, Кабінет міністрів, Каховська ГЕС
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