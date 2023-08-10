Військові, рятувальники та правоохоронці отримуватимуть додаткові виплати під час воєнного стану

Українці, які залучені до захисту держави від російської агресії, отримуватимуть додаткові виплати під час воєнного стану.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль з посиланням на ухвалену під час позачергового засідання уряду постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників.

Зокрема, розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн.

Водночас для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях – 100 тис. грн. Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.

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