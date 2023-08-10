Скільки коштів Україні потрібно від союзників на 2024 рік: Мінфін озвучив суму

Україні потрібно хоча б $42 млрд зовнішнього фінансування від союзників у 2024 році, тобто не менше, ніж цьогоріч. Це пояснюється витратами на оборону та безпеку.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, фінансування має бути таким же, як у 2023 році, оскільки витрати на оборону та безпеку не зменшаться найближчими місяцями.

– На наступний рік ми плануємо не менше, тому що ми плануватимемо бюджет сектору безпеки та оборони на такому ж рівні, як у 2023 році, – стверджує очільник Мінфіну.

За його словами, на наступний рік поки гарантована лише допомога Європейського Союзу, згідно з якою Україні буде надано до €50 млрд протягом 2024-2027 років.

Очільник Мінфіну сподівається, що Сполучені Штати Америки також зроблять свій внесок для подальшої військової підтримки України.

Джерело : Радіо Свобода

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