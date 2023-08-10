Скільки коштів Україні потрібно від союзників на 2024 рік: Мінфін озвучив суму
Україні потрібно хоча б $42 млрд зовнішнього фінансування від союзників у 2024 році, тобто не менше, ніж цьогоріч. Це пояснюється витратами на оборону та безпеку.
Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, фінансування має бути таким же, як у 2023 році, оскільки витрати на оборону та безпеку не зменшаться найближчими місяцями.
– На наступний рік ми плануємо не менше, тому що ми плануватимемо бюджет сектору безпеки та оборони на такому ж рівні, як у 2023 році, – стверджує очільник Мінфіну.
За його словами, на наступний рік поки гарантована лише допомога Європейського Союзу, згідно з якою Україні буде надано до €50 млрд протягом 2024-2027 років.
Очільник Мінфіну сподівається, що Сполучені Штати Америки також зроблять свій внесок для подальшої військової підтримки України.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський