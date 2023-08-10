Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Хмари диму та пилу: в порту Туреччини пролунав потужний вибух на зерновому складі
Помер у військовій частині: в Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією
Вибух на заводі у Сергієвому Посаді під Москвою: кількість постраждалих зросла, є загиблі
Економіка
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Скільки коштів Україні потрібно від союзників на 2024 рік: Мінфін озвучив суму

Гроші, гривні, гривня, економіка
Фото: Pexels

Україні потрібно хоча б $42 млрд зовнішнього фінансування від союзників у 2024 році, тобто не менше, ніж цьогоріч. Це пояснюється витратами на оборону та безпеку.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, фінансування має бути таким же, як у 2023 році, оскільки витрати на оборону та безпеку не зменшаться найближчими місяцями.

– На наступний рік ми плануємо не менше, тому що ми плануватимемо бюджет сектору безпеки та оборони на такому ж рівні, як у 2023 році, – стверджує очільник Мінфіну.

За його словами, на наступний рік поки гарантована лише допомога Європейського Союзу, згідно з якою Україні буде надано до €50 млрд протягом 2024-2027 років.

Очільник Мінфіну сподівається, що Сполучені Штати Америки також зроблять свій внесок для подальшої військової підтримки України.

Читайте також
Військові, рятувальники та правоохоронці отримуватимуть додаткові виплати під час воєнного стану
Скільки коштів Україні потрібно від союзників на 2024 рік: Мінфін озвучив суму

Джерело: Радіо Свобода
Європейський Союз, Війна в Україні, витрати на оборону, Гроші, Міністерство фінансів, Сергій Марченко, фінанси, Фінансування
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Удар по Запоріжжю і контрнаступ на Мелітопольському напрямку: 533-й день війни
Скільки коштів Україні потрібно від союзників на 2024 рік: Мінфін озвучив суму
Готуємо більше конкретики щодо сучасних винищувачів F-16 для військових – Зеленський
Скільки коштів Україні потрібно від союзників на 2024 рік: Мінфін озвучив суму
РФ завдала удару по Запоріжжю: двоє людей загинули, є поранені
Скільки коштів Україні потрібно від союзників на 2024 рік: Мінфін озвучив суму
З Куп’янського району можуть примусово евакуювати 11 тис. людей
Скільки коштів Україні потрібно від союзників на 2024 рік: Мінфін озвучив суму
Військові, рятувальники та правоохоронці отримуватимуть додаткові виплати під час воєнного стану
Скільки коштів Україні потрібно від союзників на 2024 рік: Мінфін озвучив суму
Відео
Найдосвідченіший у світі оператор ППО – українець: унікальний досвід наших бійців

Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.

Орест Дрималовський
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Скільки коштів Україні потрібно від союзників на 2024 рік: Мінфін озвучив суму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.08.2023)
Скільки коштів Україні потрібно від союзників на 2024 рік: Мінфін озвучив суму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.08.2023)
Скільки коштів Україні потрібно від союзників на 2024 рік: Мінфін озвучив суму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.08.2023)
Скільки коштів Україні потрібно від союзників на 2024 рік: Мінфін озвучив суму
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь