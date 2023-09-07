Как сделать кафе прибыльным

Не секрет, что одна из главных целей при открытии собственного заведения — это получение прибыли. В современном мире трудно удержать бизнес на плаву, если он не приносит доходов.

Для того, чтобы сделать ваше кафе прибыльным, важно поддерживать высокое качество блюд и следить за сервисом, который предоставляете клиентам. Хорошее кафе не обойдется также без качественного сырья и надежных поставщиков. Нужно следить за продуктами на складе, минимизировать потери и учить поваров рационально использовать все ингредиенты. А качественная реклама и маркетинг помогут как привлечь новых клиентов, так и удержать и сделать постоянными тех, которые уже посещали ваше заведение.

Опираясь на все вышесказанное, важно следить за всеми процессами в кафе. Ведь без этого владелец заведения не сможет найти слабые места своего бизнеса и улучшить его.

Управление финансами кафе

Один из важнейших аспектов для привлечения большей прибыли в вашем заведении — это эффективное управление финансами в кафе. Рассмотрим несколько вариантов управления финансами в заведениях:

Ручной учет. Он предусматривает запись всех финансовых операций вручную в отдельном журнале, или в электронной таблице, например. Этот способ является доступным, но требует много времени и внимания для внесения всех расходов и доходов вручную. Бухгалтерские программы. Он включает в себя использование специализированных программ для бухгалтерского учета, которые помогают автоматизировать многие финансовые процессы, в частности ведение журналов, создание отчетов и налоговую отчетность. Системы учета. Безусловно, самый удобный вариант для владельцев заведений. Системы учета помогут автоматизировать оплаты, создавать финансовые отчеты и принимать платежи. Кроме этого, системы учета будут полезны и в работе со складом и программами лояльности.

Выбор системы учета зависит от размера вашего кафе, объема операций и ваших собственных предпочтений.

Складской учет в кафе

Складской учет в кафе чрезвычайно важен при управлении заведением. Грамотный складской учет позволит избежать недостач продуктов, поддерживать надлежащее качество блюд и уменьшить расходы на закупки.

Система учета будет чрезвычайно полезным и весомым инструментом ведения склада. Она поможет:

Отслеживать количество продуктов на складе, их движение и контролировать остатки. Это поможет избежать недостач и пересорта на складе.

Экономить время владельца заведения. В системе учета программа будет автоматически считать остатки на складах, что будет удобным при проведении инвентаризации на складе, например.

Синхронизировать остатки с продажами и заказами. При продаже блюда на кассе со склада автоматически спишутся продукты, которые входят в его состав.

Как система автоматизации помогает увеличить прибыль

Система учета для кафе от Poster поможет в разы увеличить прибыль кафе. Система автоматизации содержит ряд преимуществ, которые будут полезными владельцам бизнеса, а именно:

Статистика продаж. Программа поможет следить за проданными товарами и проверять каждый чек. Также статистика покажет выручку заведения за любой период и составит график продаж по времени. Финансовый отчет. Ведите полный финансовый учет в программе. Работайте с кассовыми изменениями и транзакциями, создавайте денежные счета. В конце дня программа автоматически переведет заработанные средства на нужный счет. Складской учет. Автоматизированная система помогает точно определить количество товаров на складе, избежать недостач и ненужных запасов.

Полезным инструментом в программе является также АВС-анализ. Этот метод делит блюда на три группы: группа А отвечает за блюда, которые пользуются наибольшим спросом и приносят заведению до 80% выручки; группа В показывает блюда с 20% выручки, а группа С, соответственно, приносит лишь 5% выручки.

С помощью такого анализа будет удобно корректировать ваше меню, оставляя в нем только те блюда, которые приносят прибыль. Блюда, которые не являются прибыльными, можно улучшить, изменив их состав или цену.

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