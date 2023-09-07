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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Як зробити кафе прибутковим

Кафе
Фото: Unsplash

Не секрет, що одна з головних цілей при відкритті власного закладу – це отримання прибутку. У сучасному світі важко втримати бізнес на плаву, якщо він не приносить доходів.

Для того, щоб зробити ваше кафе прибутковим, важливо підтримувати високу якість страв та слідкувати за сервісом, який надаєте клієнтам. Гарне кафе не обійдеться і без якісної сировини та надійних постачальників. Потрібно слідкувати за продуктами на складі, мінімізувати втрати та вчити кухарів раціонально використовувати всі інгредієнти. А якісна реклама та маркетинг допоможуть як залучити нових клієнтів, так і втримати та зробити постійними тих, які вже відвідували ваш заклад.

Спираючись на все вищезазначене, важливо слідкувати за всіма процесами в кафе. Адже без цього власник закладу не зможе знайти слабкі місця свого бізнесу та покращити його.

Управління фінансами кафе

Один із найважливіших аспектів для залучення більшого прибутку у вашому закладі — це ефективне управління фінансами в кафе. Розглянемо декілька варіантів управління фінансами у закладах:

  1. Ручний облік. Він передбачає записування всіх фінансових операцій вручну в окремому журналі, або в електронній таблиці, наприклад. Цей спосіб є доступним, але потребує багато часу та уваги для внесення всіх витрат та прибутків вручну.
  2. Бухгалтерські програми. Він включає в себе використання спеціалізованих програм для бухгалтерського обліку, які допомагають автоматизувати багато фінансових процесів, зокрема ведення журналів, створення звітів та податкову звітність.
  3. Системи обліку. Безумовно, найзручніший варіант для власників закладів. Системи обліку допоможуть автоматизувати оплати, створювати фінансові звіти та приймати платежі. Крім цього, системи обліку будуть корисні й у роботі зі складом та програмами лояльності.

Вибір системи обліку залежить від розміру вашого кафе, обсягу операцій та ваших власних уподобань.

Складський облік у кафе

Складський облік у кафе надзвичайно важливий при управлінні закладом. Грамотний складський облік дозволить уникнути недостач продуктів, підтримувати належну якість страв та зменшити витрати на закупівлі.

Система обліку буде надзвичайно корисним та вагомим інструментом ведення складу. Вона допоможе:

  • Відстежувати кількість продуктів на складі, їх рух та контролювати залишки. Це допоможе уникнути недостач та пересорту на складі.
  • Економити час власника закладу. У системі обліку програма буде автоматично рахувати залишки на складах, що буде зручним при проведенні інвентаризації на складі, наприклад.
  • Синхронізувати залишки з продажами та замовлення. При продажі страви на касі зі складу автоматично спишуться продукти, які входять до її складу.

Як система автоматизації допомагає збільшити прибуток

Cистема обліку для кафе від Poster допоможе в рази збільшити прибуток кафе. Система автоматизації містить ряд переваг, які будуть корисними власникам бізнесу, а саме:

  1. Статистика продажів. Програма допоможе слідкувати за проданими товарами та перевіряти кожен чек. Також статистика покаже виторг закладу за будь-який період та складе графік продажів за часом.
  2. Фінансовий звіт. Ведіть повний фінансовий облік у програмі. Працюйте з касовими змінами та транзакціями, створюйте грошові рахунки. Наприкінці дня програма автоматично перекаже зароблені кошти на потрібний рахунок.
  3. Складський облік. Автоматизована система допомагає точно визначити кількість товарів на складі, уникнути недостач та непотрібних запасів.

Корисним інструментом у програмі є також АВС-аналіз. Цей метод ділить страви на три групи: група А відповідає за страви, які користуються найбільшим попитом та приносять закладу до 80% виторгу; група В показує страви з 20% виторгу, а група С, відповідно, приносить лише 5% виторгу.

За допомогою такого аналізу буде зручно корегувати ваше меню, залишаючи в ньому тільки ті страви, що приносять прибуток. Страви, які не є прибутковими, можна поліпшити, змінивши їх склад або ціну.

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