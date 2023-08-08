Без дискотек и прожекторов: в Одессе продлят работу кафе и ресторанов

В Одесской области продолжат работу кафе и ресторанов до 23:00, но при условии отсутствия дискотек.

Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер в мессенджере Telegram.

— Пошли навстречу бизнесу, внесли изменения в совместный приказ. Отныне заведения общественного питания могут, по желанию, работать до 23:00, — написал он.

Кипер добавил, что ограничения по развлекательным мероприятиям не отменяли. Соответственно, прожекторы, дискотеки и громкая музыка должны заканчиваться до 22:00.

По словам руководителя ОВА, бизнес пообещал соблюдать правила безопасности и ответственно заботиться о персонале, который должен вовремя добираться домой.

Напомним, коммендантский час на территории Одессы и Одесской области с 1 марта 2023 года начинается с 00:00 часов и продолжается до 05:00 часов утра.

Ранее руководитель Одесской ОГА подписал распоряжение по подготовке доступа людей на пляжи. Они должны быть оборудованы защитными сетками, наблюдательно-спасательными постами, имеющимися вблизи укрытиями и др.

Кипер поручил Одесской, Белгород-Днестровской и Измаильской РВА до 17:00 10 августа подготовить пляжи с учетом требований и подать акты о готовности в ОГА.

Источник: Олег Кипер

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