Без дискотек и прожекторов: в Одессе продлят работу кафе и ресторанов
В Одесской области продолжат работу кафе и ресторанов до 23:00, но при условии отсутствия дискотек.
Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер в мессенджере Telegram.
— Пошли навстречу бизнесу, внесли изменения в совместный приказ. Отныне заведения общественного питания могут, по желанию, работать до 23:00, — написал он.
Кипер добавил, что ограничения по развлекательным мероприятиям не отменяли. Соответственно, прожекторы, дискотеки и громкая музыка должны заканчиваться до 22:00.
По словам руководителя ОВА, бизнес пообещал соблюдать правила безопасности и ответственно заботиться о персонале, который должен вовремя добираться домой.
Напомним, коммендантский час на территории Одессы и Одесской области с 1 марта 2023 года начинается с 00:00 часов и продолжается до 05:00 часов утра.
Ранее руководитель Одесской ОГА подписал распоряжение по подготовке доступа людей на пляжи. Они должны быть оборудованы защитными сетками, наблюдательно-спасательными постами, имеющимися вблизи укрытиями и др.
Кипер поручил Одесской, Белгород-Днестровской и Измаильской РВА до 17:00 10 августа подготовить пляжи с учетом требований и подать акты о готовности в ОГА.
Источник: Олег Кипер
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