Більшість країн ЄС підтримують рішення Єврокомісії щодо експорту українського зерна

Більшість країн ЄС підтримують рішення Європейської комісії щодо експорту українського зерна.

Про це заявив міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес, якого цитує RMF FM.

Він висловив позитивну оцінку роботі комісії у цьому питанні. Більшість західних міністрів сільського господарства вважають, що підтримка України є важливою, оскільки зерно має велике значення для української економіки. Однак вони критично ставляться до блокади зернового експорту з боку Польщі, Угорщини та Словаччини.

Зараз дивляться

Іспанський міністр наголосив, що запровадження односторонніх заходів проти єдиного ринку суперечить законам ЄС, і вирішує це питання Європейська комісія. Зараз комісія не поспішає карати Польщу.

Міністри сільського господарства Фінляндії та Франції висловили розуміння щодо рішення України подати скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) і наголосили на важливості дотримання міжнародних та європейських зобов’язань.



Французький міністр критикує блокаду, наголошуючи, що такі дії ставлять під сумнів європейську солідарність та загрожують єдиному ринку ЄС.

Нещодавно стало відомо, що Україна подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

15 вересня Єврокомісія, проаналізувавши дані, що стосуються впливу експорту чотирьох категорій сільськогосподарської продукції на ринок ЄС, дійшла висновку, що не буде продовжувати заборону на експорт зерна з України в Угорщину, Польщу, Румунію, Болгарію та Словаччину.

Джерело: RMF FM

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.