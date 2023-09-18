Запрет экспорта зерна: Украина подаст в суд на Польшу, Венгрию и Словакию

Украина подаст в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа отменить запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Об этом заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил в интервью изданию Politico.

– Важно доказать, что эти действия являются юридически неправильными. И поэтому завтра мы начнем судебные процессы, – сказал замминистра и добавил, что Киев готовится ответить на экспорт польских овощей и фруктов.

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После того как Польша, Венгрия и Словакия заявили, что введут собственные запреты на украинское зерно после решения Еврокомиссии отменить ограничения, заместитель министра экономики сказал, что эти меры соседних стран “являются заявлением о полном недоверии к Европейской комиссии”.

По словам Тараса Качки, открытое неповиновение Брюсселю со стороны этих трех стран было не только внутренним делом ЕС, но вызвало “наибольшее системное беспокойство” тем, могут ли международные торговые партнеры доверять, что Брюссель говорит от имени ЕС.

– В течение многих лет Европейская комиссия была организатором торговых переговоров и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы раньше работали на этой основе. Системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию позиции институтов ЕС в торговой политике, я думаю, это будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства, – подчеркнул торговый представитель Украины.

Также сообщается, что Киев планирует судиться со странами во Всемирной торговой организации, а не через собственное торговое соглашение с ЕС.

– Я думаю, что весь мир должен увидеть, как страны-члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и собственному Союзу, потому что это может повлиять и на другие страны, – заявил Качка.

Он назвал запреты стран “смешными”. По мнению заместителя министра экономики, политическое заявление Венгрии о планах заблокировать торговлю с Украиной, а также полностью игнорировать Брюссель, является очень смелым шагом.

– Если Варшава не отменит эти дополнительные запреты, мы будем вынуждены принять ответные меры на дополнительные продукты и запретим импорт фруктов и овощей из Польши, – добавил политик.

Заместитель министра экономики Украины также ответил на заявление правительств в Будапеште и Варшаве о том, что они действуют, чтобы защитить своих фермеров от всплеска украинских продуктов, который снизил цены, что эта аргументация ошибочна. По его словам, запрет Польши не поможет фермерам, он не повлияет на цены, потому что цены являются глобальными.

– Украина готова взять на себя ответственность за то, чтобы экспорт из Украины не создавал цунами в соседних странах, и введет систему экспортных лицензий на зерно в реальном времени, – подытожил Качка.

Что известно о запрете экспорта украинского зерна

В начале мая Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в пять стран ЕС: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Решение действует до 15 сентября 2023 года.

Власти Польши уже заявили, что не будут возобновлять импорт украинского зерна, независимо от того, каким будет решение официального Брюсселя.

В то же время Болгария поддержала возобновление импорта агропродукции из Украины после 15 сентября.

В Кабинете министров Украины предупредили, что в случае блокирования Польшей экспорта наше государство обратится в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу компенсации убытков.

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