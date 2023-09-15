Єврокомісія не продовжила заборону на імпорт українського зерна в п’ять країн ЄС

Європейська комісія проаналізувала дані, що стосуються впливу експорту чотирьох категорій сільськогосподарської продукції на ринок ЄС, і дійшла висновку, що не буде продовжувати експорт зерна з України в Угорщину, Польщу, Румунію, Болгарію та Словаччину.

За даними Єврокомісії, завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим обмеженням, запровадженим 2 травня 2023 року, ринкові викривлення в п’яти державах-членах, що межують з Україною, зникли.

Водночас “конструктивна позиція всіх учасників платформи” допомогла розв’язати конкретні проблеми та забезпечила потік і навіть зростання експорту до третіх країн за межами ЄС.

Зараз дивляться

У результаті обговорень у Єврокомісії було досягнуто домовленості про те, що:

Термін дії існуючих заходів закінчується сьогодні, 15 вересня.

Україна погодилася запровадити правові заходи (включно з, наприклад, системою ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути стрибків зерна.

До цього часу Україна повинна ввести в дію з 16 вересня цього року ефективні заходи з контролю за експортом чотирьох груп товарів з метою запобігання будь-яким ринковим спотворенням у сусідніх державах-членах. Україна подасть план дій на платформу не пізніше закінчення робочого дня в понеділок 18 вересня 2023 року.

Європейська комісія та Україна відстежуватимуть ситуацію через платформу, щоб мати можливість реагувати на будь-які непередбачувані ситуації.

Також ЄК зобов’язується “утримуватися від запровадження будь-яких обмежень” доти, доки ефективні заходи, вжиті Україною, діятимуть у повному обсязі.

Контекст

Європейський Союз вживав низку заходів для підтримки експорту українського зерна та інших продуктів харчування, зокрема, через “шляхи солідарності”.

Успіх цієї роботи призвів до тимчасових викривлень на ринках п’яти держав-членів, що мають спільний кордон з Україною, що призвело до запровадження тимчасових обмежувальних заходів щодо низки українських продовольчих товарів.

Паралельно було створено координаційну платформу, яка об’єднала Україну, Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію, Словаччину та Європейську комісію. Вона сприяла розвитку інфраструктури та збільшенню логістичних можливостей, а також усуненню адміністративних бар’єрів на шляху експорту сільськогосподарської продукції з України.

Разом з тим, уряд Польщі раніше ухвалив резолюцію, де декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжить Єврокомісія.

Український очільник уряду Денис Шмигаль відреагував на це анонсом зі зверненням до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ).

Джерело: European Comission

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