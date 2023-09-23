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Экономика
Юлия Захарченко, редактор ленты

Реальный ВВП Украины в годовом измерении вырос на 19,5% — Госстат

економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Фото: Depositphotos

Реальный валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2023 года увеличился на 19,5%, если сравнить с аналогичным периодом 2022 года.

Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики. Если сравнивать с предыдущим кварталом, то реальный ВВП во втором квартале 2023 года увеличился на 0,8% с учетом сезонного фактора.

Реальный ВВП Украины в годовом измерении вырос на 19,5% — Госстат

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Министерство экономики еще в ноябре 2022 года констатировало, что война нанесла ущерб на треть ВВП Украины. Дальнейшие потери тогда прогнозировались на уровне 33-35% национального ВВП.

В марте Минэкономики пересмотрело макропрогноз на 2023 год. Там ухудшили прогноз роста ВВП в Украине с 3,2% до 1%. В ведомстве предполагали, что военные действия не завершатся в середине 2023 года, а продлятся почти целый год.

В июле Национальный банк Украины ухудшил свой прогноз роста ВВП с 4% до 0,3% в 2023 году. В течение 2024 года НБУ прогнозирует рост реального ВВП на 3,5%, а в 2025 году — на 6,8%.

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гроші, гривні

Источник: Госслужба статистики Украины
Война в Украине, ВВП, ВВП України, Деньги, Экономика Украины, статистика
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