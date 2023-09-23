Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Як перевести кошти з мобільного рахунку на банківську картку – інструкція
Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Економіка
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Реальний ВВП України у річному вимірі зріс на 19,5% – Держстат

економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Фото: Depositphotos

Реальний валовий внутрішній продукт України в другому кварталі 2023 року збільшився на 19,5%, якщо порівняти з аналогічним періодом 2022 року.

Відповідні дані опублікувала Державна служба статистики. Якщо порівнювати з попереднім кварталом, то реальний ВВП у другому кварталі 2023 року збільшився на 0,8% з урахуванням сезонного фактора.

Реальний ВВП України у річному вимірі зріс на 19,5% – Держстат

Зараз дивляться

Міністерство економіки ще в листопаді 2022 року констатувало, що війна завдала збитків на третину ВВП України. Подальші втрати тоді прогнозувалися на рівні 33-35% національного ВВП.

У березні Мінекономіки переглянуло макропрогноз на 2023 рік. Там погіршили прогноз зростання ВВП в Україні з 3,2% до 1%. У відомстві припускають, що воєнні дії не завершаться в середині 2023 року, а триватимуть майже цілий рік.

У липні Національний банк України погіршив свій прогноз зростання ВВП з 4% до 0,3% у 2023 році. Протягом 2024 року НБУ прогнозує зростання реального ВВП на 3,5%, а у 2025 році – на 6,8%.

Читайте також
Мінімальна зарплата збільшуватиметься двічі у 2024 році – проєкт бюджету
гроші, гривні

Джерело: Держстат
Війна в Україні, ВВП, ВВП України, Гроші, Економіка України, статистика
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Оприлюднено відео влучання ракети у командний штаб ЧФ РФ у Севастополі
Реальний ВВП України у річному вимірі зріс на 19,5% – Держстат
Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні майже на $0,5 млрд
Зеленський і Трюдо
Міллі перед відставкою познайомив Залужного зі своїми наступником генералом Брауном
Залужний і Міллі
Окупанти перегруповуються, щоб зупинити просування ЗСУ в бік Мелітополя – розвідка Естонії
Реальний ВВП України у річному вимірі зріс на 19,5% – Держстат
Екскерівнику філії Приватбанку повідомили про підозру в справі Коломойського
Ігор Коломойський

Завантаження

Ігри
Відео
Його викрали: батько бранця Самбірського ТЦК розповів нові деталі

Двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбора на Львівщині затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка.

Оксана Ясницька
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Реальний ВВП України у річному вимірі зріс на 19,5% – Держстат
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Реальний ВВП України у річному вимірі зріс на 19,5% – Держстат
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Реальний ВВП України у річному вимірі зріс на 19,5% – Держстат
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Реальний ВВП України у річному вимірі зріс на 19,5% – Держстат
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь