Реальний ВВП України у річному вимірі зріс на 19,5% – Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт України в другому кварталі 2023 року збільшився на 19,5%, якщо порівняти з аналогічним періодом 2022 року.

Відповідні дані опублікувала Державна служба статистики. Якщо порівнювати з попереднім кварталом, то реальний ВВП у другому кварталі 2023 року збільшився на 0,8% з урахуванням сезонного фактора.

Зараз дивляться

Міністерство економіки ще в листопаді 2022 року констатувало, що війна завдала збитків на третину ВВП України. Подальші втрати тоді прогнозувалися на рівні 33-35% національного ВВП.

У березні Мінекономіки переглянуло макропрогноз на 2023 рік. Там погіршили прогноз зростання ВВП в Україні з 3,2% до 1%. У відомстві припускають, що воєнні дії не завершаться в середині 2023 року, а триватимуть майже цілий рік.

У липні Національний банк України погіршив свій прогноз зростання ВВП з 4% до 0,3% у 2023 році. Протягом 2024 року НБУ прогнозує зростання реального ВВП на 3,5%, а у 2025 році – на 6,8%.

Джерело : Держстат

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.