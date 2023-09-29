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Экономика
Юлия Соколова, редактор ленты

Возвращение беженцев и инвестиции: в Кабмине рассказали о планах восстановить экономику за 4 года

українські біженці
Фото: УНИАН

У Министерства экономики Украины есть план восстановления экономики до довоенного уровня в течение четырех лет. Однако для этого нужно возвращать из Европы украинских беженцев.

Об этом рассказал замминистра Алексей Соболев в интервью агентству Укринформ.

Он напомнил, что за первый год полномасштабной войны экономика Украины сократилась на 30%. Поэтому задача министерства – за четыре года ее восстановить.

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Две ключевые предпосылки экономического роста – это безопасность в стране, а также интеграция в НАТО и Евросоюз. Немаловажным фактором является и возвращение беженцев.

– Мы планируем за четыре года вернуть экономику на довоенный уровень и добавить еще рост… У нас две ключевые предпосылки – это безопасность и вступление в НАТО и интеграция с ЕС. Кроме того, рост экономики напрямую связан с фактором возвращения беженцев в Украину: чем больше людей вернется, тем выше будут показатели экономического роста, — объяснил Соболев.

Именно возвращение домой миллионов украинцев он назвал “ключевым стимулом” для экономического роста. По мнению Соболева, для многих граждан победа в войне будет сигналом, что можно возвращаться.

– Прежде всего мы надеемся, что в страну вернутся миллионы людей – это будет ключевым стимулом для роста экономики. Увеличится экономическая активность, будут появляться новые компании, новые продукты и услуги, — подчеркнул он.

По словам Соболева, чтобы люди захотели возвращаться, нужно создать условия для жизни, развития, воспитания детей, построения карьеры. Украинцы должны чувствовать уверенность в будущем.

Это предполагает развитие системы образования, доступ к качественным медуслугам, модернизацию трудового законодательства, социальную защиту, программы обеспечения жильем.

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Второй составляющей (стимулом) замминистра назвал инвестиции и помощь от партнеров. В Минэкономики ожидают поддержки Евросоюза, стран G7, международных финансовых организаций и других партнеров.

Кроме того, Россия должна компенсировать нанесенный агрессией ущерб. Киев рассчитывает на конфискацию замороженных российских активов и выплату репараций.

А третьей важной составляющей станут частные инвестиции. Как отметил Соболев, “именно бизнес должен стать движущей силой восстановления и развития экономики”. Среди приоритетных секторов – агропромышленность, энергетика, логистика, IT, перерабатывающая промышленность, строительство.

В правительстве планируют развивать цифровые государственные услуги, улучшить условия ведения бизнеса.

Ранее в Минфине Украины заявляли, что из-за выезда миллионов украинских беженцев госбюджет ежемесячно теряет около $2 млрд.

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Источник: Укринформ
Инвестиции, Беженцы, Война в Украине, Экономика Украины, Кабінет міністрів, Мінекономрозвитку
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